¿Es AiKit el próximo ‘unicornio’ español de la Inteligencia Artificial?

AiKit - CEDIDA

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

AiKit es el único laboratorio español de IA que puede presentarse con 20.000 clientes

El pasado miércoles 17 de junio el laboratorio español de Inteligencia Artificial AiKIT hizo su puesta de largo en un bullicioso evento que se celebró en el espacio El Olivar, de la madrileña localidad de Alcalá de Henares. El evento contó con la participación de más de un centenar de invitados entre los que se encontraban medios de comunicación, representantes de fondos de inversión, banca, empresarios, cazadores de “mirlos blancos”, asesores de Bolsa, analistas y periodistas de diversos medios de comunicación.

En un momento en el que la Inteligencia Artificial concentra la mayor carrera tecnológica y financiera de nuestra generación, una compañía española está empezando a captar la atención de inversores, empresarios y analistas por una razón muy concreta: no quiere competir por construir otro modelo de IA. Quiere construir la infraestructura sobre la que operarán todos ellos.

Fundada en 2024, AiKit ha superado ya los 20.000 clientes, cerró 2025 con un beneficio después de impuestos (BDI) de 5 millones de euros y prevé alcanzar los 10 millones de euros en 2026, unas cifras que han situado a la compañía en el radar de potenciales socios estratégicos e inversores interesados en identificar las próximas grandes historias de crecimiento tecnológico surgidas en Europa.

El objetivo del evento cerrado fue dar a conocer el lanzamiento de productos concretos de Inteligencia Artificial para PYMES, un reto portentoso donde los haya porque AiKit se coloca al nivel de los más grandes del Cuadrante Gartner y muy cerca de los gigantes tecnológicos de ls IA que cotizan en el Nasdaq y en la Bolsa de Nueva York.

El AiKit Live Private Summit se desarrolló como un encuentro de carácter privado que contó con aforo limitado en el que la compañía presentó una nueva categoría de software de gestión empresarial: Software for AIs — software concebido para ser operado directamente por la inteligencia artificial, sobre los procesos reales del negocio.

Durante el desarrollo del evento, que se concentró en atraer la atención de potenciales inversores, contó con la participación del CEO de AiKit, Miguel Martín Lacoma, y de Pablo Yusta, fundador de AiKit, quien afirmó que la Inteligencia Artificial está viviendo su momento más decisivo” como nuevo salto de la Humanidad para superar una decisiva etapa de revolución industrial y tecnológica.

Una de las claves del desarrollo de ambos discursos es que la humanidad se ha desarrollado tecnológicamente mejorando en energía, pero no ha sido capaz de mejorar en inteligencia porque solo ha podido aplicar la propia con los límites actuales: la Inteligencia Artificial vendrá a resolver definitivamente la necesidad de “más inteligencia”.

“La carrera de la IA no la ganarán quienes construyan más modelos. La ganarán quienes construyan la infraestructura sobre la que operarán todos ellos”, afirmaron los directivos de la compañía.

Según su discurso, “nunca antes se había invertido tanto capital. Nunca antes se habían lanzado tantos modelos. Nunca antes había existido tanta expectativa sobre el impacto de una tecnología capaz de transformar industrias enteras”.

Pero la realidad actual es que se habla mucho de IA pero la mayoría de las organizaciones todavía no sabe cómo convertir la Inteligencia Artificial en una capacidad empresarial real. Y AiKit se propone como la solución española para resolver este “gap”.

El nacimiento de una nueva categoría tecnológica

Durante la AiKit Live Private Summit, la compañía presentó oficialmente una nueva categoría denominada Software for AIs. Una idea sencilla de explicar pero enormemente disruptiva.

Durante décadas, el software empresarial fue diseñado para que lo utilizaran personas. La siguiente generación de software estará diseñada para que lo utilicen Inteligencias Artificiales. No se trata de incorporar IA a aplicaciones tradicionales, sino de construir sistemas preparados para que la IA pueda trabajar sobre ellos de forma nativa para ejecutar procesos, analizar operaciones, coordinar recursos, gestionar información u optimizar decisiones.

Según AiKit, esta transición será tan profunda como la que en su momento provocaron Internet, el cloud computing o los smartphones.

Y como ocurrió en todas esas revoluciones, los mayores ganadores no serán necesariamente quienes construyan aplicaciones.

Serán quienes construyan la infraestructura. Y las compañías que construyan la infraestructura de esa nueva capacidad estarán en posición de liderar la próxima gran ola de creación de valor global.

Por ese motivo, AiKit ha iniciado la búsqueda de un partner estratégico que comparta una visión de largo plazo y quiera participar en una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas surgidas en España en el ámbito de la Inteligencia Artificial.

Con este reto, la compañía no busca únicamente financiación. Busca capacidad de escala, acceso internacional y experiencia empresarial que la proyecten a nuevas alianzas estratégicas globales.

AiKit se propuso ante los nuevos inversores como una compañía de nueva generación que nació hace 3 años como un laboratorio que propone la IA como infraestructura económica.

AIKit busca el partner adecuado para acelerar su despliegue y participar en la construcción de la infraestructura que impulsará la próxima generación de empresas impulsadas por Inteligencia Artificial.