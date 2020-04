Alta contaminación por plomo en Europa siglos antes de la era industrial

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Científicos y arqueólogos de las universidades de Nottingham, Maine y Harvard han descubierto altos niveles de contaminación del aire por plomo en Europa antes del advenimiento de la era moderna, remontándose hace unos 800 años.

El estudio, publicado por la revista Antiquity de Cambridge University Press, incluye datos que representan el registro de mayor resolución, más detallado y cronológicamente exacto que existe para la contaminación, el cambio climático y el crecimiento económico en los últimos dos milenios, según un comunicado de la Universidad de Maine.

Un equipo de investigadores del Instituto de Cambio Climático (CCI) en la Universidad de Maine, la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Berna recuperaron el núcleo de hielo de un glaciar alpino (Colle Gnifetti) en la frontera de Suiza e Italia. El glaciar es bien conocido entre los investigadores en Alemania, Suiza (como se informó en el New York Times), Italia y los Estados Unidos por la calidad de su hielo. Los científicos del CCI utilizaron tecnología láser de vanguardia para identificar químicamente los cambios en la contaminación y el clima, año tras año, e incluso temporada por estaciones.

"Hemos mejorado la resolución de muestreo en los núcleos de hielo del estándar anterior de 100 muestras por metro a 10.000 muestras por metro, lo que significa que, incluso en hielo viejo comprimido a profundidad, están surgiendo datos de alta fidelidad que permanecieron enmascarados o 'suavizados' en registros de baja resolución ", dice Paul Mayewski, director del Instituto de Cambio Climático. "Este salto en la accesibilidad a los datos abre nuevos ámbitos de investigación sobre la asociación entre el clima, la contaminación y la sociedad".

Los historiadores combinaron minuciosamente los datos con documentos conservados en los archivos y bibliotecas de Europa, dando vida a la historia con una advertencia para el presente.

"A mediados del siglo XII tuvo los mismos niveles de contaminación por plomo que vemos a mediados del siglo XVII e incluso en 1890, por lo que nuestras nociones de contaminación atmosférica a partir de la revolución industrial son erróneas", dice el profesor Christopher Loveluck de la Universidad de Nottingham, en un comunicado.

Al comparar los datos obtenidos al analizar el hielo glacial y los registros históricos, el equipo mostró cómo las crisis y guerras políticas dejaron una marca en el crecimiento económico y el medio ambiente de Europa bajo algunos de los reyes más famosos de Inglaterra: Enrique II, John Lackland y Ricardo Corazón de León.

"Al hacer brillar un láser sobre hielo centenario, hemos aprendido a leer los glaciares como leemos un libro. Estamos haciendo ambas cosas para arrojar luz sobre la historia económica y sus implicaciones para la salud", dice el profesor Alexander More, del CCI, Long Island University y Science of the Human Past en Harvard.

Incluso los niveles bajos de exposición al plomo, un metal tóxico, pueden reducir la función cerebral y provocar complicaciones de salud de por vida. Los humanos han extraído y utilizado plomo durante siglos en monedas, techos, tuberías de agua y pintura.

Por lo general, la civilización preindustrial sirve como base para comparar los niveles de contaminación actuales. Sin embargo, al contrario de lo que se suponía ayer de un producto mucho más limpio, los humanos han liberado químicos tóxicos en el medio ambiente durante mucho más tiempo que en los últimos dos siglos.