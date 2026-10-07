Amazon renueva sus cámaras para la seguridad del hogar: tres nuevas Ring 4K para exteriores y dos modelos de interior

La nueva cámara Ring Spotlight Camera 4K Plus de Amazon. - AMAZON

MADRID, 7 Oct. (Portaltic/EP) -

Amazon ha presentado sus nuevas cámaras para la seguridad del hogar ampliando su ecosistema Ring, con cinco nuevos modelos que incluyen tres versiones de exterior Ring 4K con más potencia y flexibilidad de instalación y dos opciones para interior que extienden la calidad 4k y ofrecen opciones de seguimiento.

La tecnológica ha diseñado estas cámaras con la idea de ofrecer a los usuarios que quieran proteger sus hogares o negocios diversas opciones que se ajusten a sus necesidades, incluyendo desde alimentación por cable o inalámbrica, protección nítida con tecnología Retinal 4K o distintos rangos de vigilancia.

Respecto a sus novedades para exterior, Ring ha ampliado su gama 4K con tres nuevas cámaras. Una de ellas es la Outdoor Camera 4K Plus, a la que la compañía se refiere como la más versátil de la familia gracias a sus cinco opciones de alimentación, que incluyen batería, energía solar, conexión a la corriente, cableado o PoE+ (Power over Ethernet Plus).

Como resultado, esta cámara puede instalarse prácticamente en cualquier lugar, incluso donde no hay tomas de corriente, como ha subrayado Amazon en un comunicado. A ello se le suma que cuenta con un campo de visión de 140 grados con resolución 4K y ofrece precisión de color "con cualquier iluminación". Todo ello por 149,99 euros.

Otra de las novedades es la Spotlight Camera 4K Plus, que destaca por combinar la calidad de imagen Retinal 4K con un foco integrado que ofrece una iluminación de hasta 550 lúmenes. De esta forma, la luz garantiza una identificación clara de la zona, además de servir como método de disuasión.

Se ha de tener en cuenta que es la primera cámara con foco integrado de Ring y, junto a su alimentación por batería, se trata de un dispositivo pensado específicamente para su uso en puertas principales, caminos de acceso u otro tipo de entradas. En este caso, se puede adquirir por 199,99 euros.

La última novedad para exteriores es el modeo Floodlight Camera 4K Plus, que también integra la calidad de vídeo Retinal 4K de Ring, pero lo combina con un sistema de doble foco que alcanza los 2.000 lúmenes.

Este nivel de iluminación hace que sea un dispositivo de seguridad pensado para espacios exteriores de gran tamaño, como un aparcamiento o un gran jardín, convirtiéndolos en zonas completamente iluminadas y vigiladas, por 219,99 euros.

NOVEDADES DE RING PARA INTERIOR

Por otra parte, cambiando a la seguridad para entornos de interiores, Amazon ha lanzado dos modelos de la familia Ring. Es el caso de la Ring Indoor Camera 4K, que lleva la resolución de imagen Retinal 4K al interior del hogar, combinada con un campo de 115 grados, WiFi 6 de doble banda y un obturador físico de privacidad.

El segundo modelo presentado es la Ring Pan-Tilt Indoor Camera 2K. En este caso, se trata de una sola cámara diseñada para cubrir prácticamente todos los ángulos de su entorno, gracias a su giro horizontal de 360 grados y una inclinación de 175 grados.

Además, incorpora detección de movimiento basada en visión artificial, así como seguimiento inteligente, para seguir la acción a lo largo de todo el entorno, de manera que los usuarios no se pierdan nada mientras estén fuera.

La Indoor Camera 4K está disponible por 99,99 euros, mientras que la Pan-Tilt Indoor Camera 2K se ha lanzado por 69,99 euros.