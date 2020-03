El ancestro de todos los animales, identificado en fósiles de Australia

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ancestro en el árbol genealógico que contiene los animales más conocidos hoy, incluidos los humanos, ha sido descubierto por geólogos de la Universidad de California Riverside.

La pequeña criatura parecida a un gusano, llamada Ikaria wariootia, es el primer bilateral u organismo con una parte delantera y trasera, dos lados simétricos y aberturas en cada extremo conectadas por un intestino. El documento se publica en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los primeros organismos multicelulares, como esponjas y esteras de algas, tenían formas variables. Conocido colectivamente como la Biota Ediacárica, este grupo contiene los fósiles más antiguos de organismos complejos y multicelulares. Sin embargo, la mayoría de estos no están directamente relacionados con los animales actuales, incluidas las criaturas en forma de nenúfar conocidas como Dickinsonia que carecen de las características básicas de la mayoría de los animales, como la boca o el intestino.

El desarrollo de la simetría bilateral fue un paso crítico en la evolución de la vida animal, dando a los organismos la capacidad de moverse con determinación y una forma común pero exitosa de organizar sus cuerpos. Una multitud de animales, desde gusanos hasta insectos, desde dinosaurios hasta humanos, se organizan alrededor de este mismo plan básico del cuerpo bilateral.

Los biólogos evolutivos que estudian la genética de los animales modernos predijeron que el ancestro más antiguo de todos los bilaterianos habría sido simple y pequeño, con órganos sensoriales rudimentarios. Se pensó que preservar e identificar los restos fosilizados de tal animal era difícil, si no imposible.

Durante 15 años, los científicos acordaron que las madrigueras fosilizadas encontradas en depósitos del período Ediacárico de 555 millones de años en Nilpena, Australia del Sur, fueron hechas por bilaterales. Pero no había señales de la criatura que hizo las madrigueras, dejando a los científicos con nada más que especulaciones.

Scott Evans, un recién graduado doctoral de UC Riverside; y Mary Droser, profesora de geología, notaron impresiones minúsculas y ovales cerca de algunas de estas madrigueras. Utilizaron un escáner láser tridimensional que reveló la forma regular y consistente de un cuerpo cilíndrico con una cabeza y cola distintas y una musculatura levemente acanalada. El animal osciló entre 2-7 milímetros de largo y aproximadamente 1-2.5 milímetros de ancho, siendo el más grande el tamaño y la forma de un grano de arroz, el tamaño correcto para haber hecho las madrigueras.

"Pensamos que estos animales deberían haber existido durante este intervalo, pero siempre entendimos que serían difíciles de reconocer ", dijo Evans." Una vez que tuvimos los escáneres tridimensionales, supimos que habíamos hecho un descubrimiento importante ".

Los investigadores, que incluyen a Ian Hughes de UC San Diego y James Gehling del Museo del Sur de Australia, describen a Ikaria wariootia, nombrada para reconocer a los custodios originales de la tierra. El nombre del género proviene de Ikara, que significa "lugar de encuentro" en el idioma Adnyamathanha. Es el nombre de Adnyamathanha para una agrupación de montañas conocida en inglés como Wilpena Pound. El nombre de la especie proviene de Warioota Creek, que se extiende desde la cordillera Flinders hasta la estación de Nilpena.

"Es el fósil más antiguo que tenemos con este tipo de complejidad", dijo Droser en un comunicado. "Dickinsonia y otras cosas importantes probablemente fueron callejones sin salida evolutivos. Sabíamos que también teníamos muchas cosas pequeñas y pensamos que podrían haber sido los primeros bilaterianos que estábamos buscando".

A pesar de su forma relativamente simple, Ikaria era complejo en comparación con otros fósiles de este período. Se enterró en delgadas capas de arena bien oxigenada en el fondo del océano en busca de materia orgánica, lo que indica capacidades sensoriales rudimentarias. La profundidad y la curvatura de Ikaria representan extremos delanteros y traseros claramente distintos, apoyando el movimiento dirigido que se encuentra en las madrigueras.

Las madrigueras también conservan las crestas transversales en forma de "V", lo que sugiere que Ikaria se movió al contraer los músculos a través de su cuerpo como un gusano, conocido como locomoción peristáltica. La evidencia de desplazamiento de sedimentos en las madrigueras y los signos de que el organismo alimentado con materia orgánica enterrada revelan que Ikaria probablemente tenía boca, ano y intestino.