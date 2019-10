Publicado 29/10/2019 10:43:24 CET

Las áreas protegidas no reducen la presión humana en hábitats tropicales

Las áreas protegidas no reducen la presión humana en hábitats tropicales - UNIVERSIDAD DE CAMBIDGE

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las áreas protegidas no están reduciendo la "presión antropogénica" en los hábitats naturales más preciados de la Tierra, especialmente debido a la agricultura en zonas tropicales.

Las áreas protegidas son vitales para preservar la vida diversa en la Tierra, así como para mitigar el cambio climático mediante la conservación de la vegetación que secuestra carbono, dicen científicos de la Universidad de Cambridge, que argumentan que los resultados de un nuevo estudio muestran los efectos de la falta crónica de fondos y de participación de las comunidades locales.

"Establecer rápidamente nuevas áreas protegidas para cumplir objetivos mundiales sin proporcionar suficiente inversión y recursos en el terreno es poco probable que detenga la crisis de extinción", señala el autor principal, el doctor Jonas Geldmann, del Instituto de Investigación de Conservación de la Universidad de Cambridge.

La investigación, publicada en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', es, con mucho, el mayor análisis de este tipo hasta la fecha. Los científicos utilizaron evidencia satelital de "luces nocturnas" y agricultura, así como datos de censos y rendimiento de cultivos, para evaluar los niveles de invasión humana en 12.315 áreas protegidas entre 1995 y 2010.

Los científicos compararon cada 'píxel' de satélite (64 kilómetros cuadrados) de cada área protegida con un píxel local de tipo de suelo, elevación, etc. similares, pero sin estado de conservación. Esto permitió a los investigadores medir el efecto de las áreas protegidas en comparación con una "muestra apropiada" de tierra desprotegida.

La mayoría de las áreas protegidas en todas las regiones del mundo habían sufrido aumentos en la presión humana. Sin embargo, en todo el hemisferio norte y Australia, la protección había demostrado, en promedio, ser efectiva para frenar la invasión humana en comparación con los hábitats desprotegidos.

En regiones como América del Sur, África subsahariana y Asia sudoriental, hogar de la biodiversidad más rica del mundo, así como de algunas de sus comunidades más pobres, la presión de la actividad humana dañina dentro de las áreas protegidas fue "significativamente mayor" en promedio que en comparación áreas en 15 años de datos.

Los investigadores encontraron un vínculo entre el aumento de la invasión humana en áreas protegidas y naciones con menos carreteras y un rango más bajo en el Índice de Desarrollo Humano.

"Nuestro estudio sugiere que las áreas protegidas en partes más remotas y salvajes de los trópicos han experimentado incrementos alarmantes en la presión humana desde 1995 --explica Geldmann en un comunicado --. Estos lugares albergan una cantidad desproporcionadamente alta de la biodiversidad de la Tierra y juegan un papel insustituible en el mantenimiento de nuestras especies más amenazadas".

Los estudios previos para comparar tierras protegidas y no protegidas se han limitado a los bosques y han demostrado que las áreas protegidas reducen la deforestación. La nueva investigación confirma que las áreas protegidas son más efectivas en lugares como el Amazonas, pero han luchado por salvaguardar muchos otros hábitats, como las sabanas.

Se descubrió que los aumentos en la actividad humana eran particularmente agudos en las áreas protegidas de África oriental y central. En los pastizales subsaharianos, por ejemplo, las tierras de cultivo dentro de las áreas protegidas habían aumentado a casi el doble de la tasa observada en tierras no protegidas emparejadas. En los manglares africanos, la presión de la agricultura había aumentado en un 13% más dentro de las áreas protegidas que fuera.

Mientras que en los remotos hábitats de pastizales del sudeste asiático, la agricultura había aumentado un 8% más en áreas protegidas en comparación con áreas similares no protegidas. Del mismo modo, en algunas áreas boscosas de América del Sur, particularmente fuera del Amazonas, la invasión agrícola aumentó alrededor de un 10% más en las áreas protegidas.

"Nuestro estudio muestra que la agricultura es la fuerza impulsora detrás de las amenazas a las áreas protegidas, particularmente en los trópicos --apunta Geldmann--. Nuestros datos no revelan las causas, pero sospechamos que los factores que juegan un papel importante incluyen el rápido crecimiento de la población, la falta de fondos y los niveles más altos de corrupción. Además, la mayoría de las tierras desprotegidas adecuadas para la agricultura ya están cultivadas".

"Creemos que lo que estamos viendo son los efectos de establecer áreas protegidas en el papel, pero no seguir con la financiación, la gestión y la participación comunitaria adecuadas que se necesitan", añade.

"Las ambiciones importantes para proteger el 17% de la tierra para fines de esta década, que se espera aumente al 30% en una reunión crucial el próximo año en China, no significarán mucho si no se acompañan de suficientes recursos para garantizar la preservación de hábitats preciosos", concluye.

El equipo de investigación argumenta que la designación de áreas protegidas a veces puede socavar los derechos de las comunidades locales, lo que a su vez puede terminar fomentando la sobreexplotación y allanando el camino para los "forasteros" oportunistas. Otros estudios han demostrado que apoyar a los pueblos indígenas para gestionar las reservas por sí mismos puede reducir la pérdida de hábitat.