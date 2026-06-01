El X ASTI Robotics Challenge reconoce a los mejores talentos jóvenes tecnológicos en la gran final celebrada en Burgos - CEDIDA

BURGOS 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital burgalesa ha acogido este sábado la gran final de la décima edición de ASTI Robotics Challenge, el torneo de robótica educativa organizado por Fundación ASTI que, tras diez años de vida, se ha consolidado como uno de los programas de referencia en España para el impulso del talento STEM entre los jóvenes.

Más de un centenar de estudiantes procedentes de 15 ciudades españolas se ha dado cita hoy en Fórum Evolución Burgos. Son aquellos que lograron clasificarse, entre más de 660 participantes, en las semifinales celebradas el mes pasado en Madrid, Valencia, Málaga, Zaragoza y Valladolid, gracias a UDIT, UEMC, Digitech y Ford Philanthropy.

La capital burgalesa se ha convertido en sede del torneo gracias al acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Burgos, a través de ProBurgos, y Fundación ASTI, una alianza que busca acercar a las nuevas generaciones a las profesiones del futuro y seguir posicionando Burgos "como un referente en innovación, industria y tecnología".

ASTI Robotics Challenge es un programa educativo que se desarrolla durante todo el curso escolar y que propone a estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y universidad enfrentarse a un proyecto real de robótica desde una perspectiva integral.

Los equipos deben diseñar, construir y programar un robot capaz de superar distintas pruebas técnicas, al tiempo que desarrollan competencias clave para su futuro profesional como la resiliencia, la creatividad, la resolución de problemas o el trabajo en equipo.

A lo largo de la jornada, los participantes han competido en pruebas como la minifábrica, la prueba del golf o el tradicional torneo de sumo robótico, además de defender sus proyectos ante un jurado compuesto por profesionales de empresas e instituciones de referencia.

Los ganadores de esta décima edición en la 'Categoría 1', (tercero y cuarto de ESO, Bachillerato y FP Grado Medio) han sido Cuarteto Fantástico, del IESO La Ojeda-Boedo (Palencia) en Mejor Robot en Torneo de Sumo y Mejor Rendimiento del Torneo; el IESO Tierra de Campos (Palencia) en Mejor Centro Educativo; el Voltage One, de Julio Verne School (Valencia) en Mejor Proyecto Robótico y el Candy-spider, del IESO Tierra de Campos (Palencia), en Mejor Diseño y Funcionalidad.

En la 'Categoría 2' (FP Grado Superior y universitarios) han recaido en Luloc UJI Robotics Team, de la Universitat Jaume I (Castellón), en Mejor Proyecto Robótico; Luloc UJI Robotics Team, de la Universitat Jaume I (Castellón), en Mejor Robot en el Torneo de Sumo, y Mesa Paso 43, de la Universidad de Zaragoza, al Mejor Rendimiento del Torneo.

Por último, el premio al Espíritu ARC ha ido a parar a Chispas_EdT, de Institut Escola del Treball (Barcelona).

La décima edición de ASTI Robotics Challenge ha vuelto a contar con el apoyo de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo del talento STEM y la formación tecnológica de las nuevas generaciones, como Sick, Elmeq, Sinterpack o Delta Motion Ibérica.

Fundación ASTI abrirá en septiembre las inscripciones para la undécima edición del torneo, con el objetivo de seguir acercando la robótica, la innovación y la tecnología a jóvenes de toda España.

LA FUNDACIÓN

Sobre laundación ASTI nació en 2017 de la toma de consciencia de los importantes desafíos que plantea la era de transformación digital, en un momento en que la industria cada vez encuentra más dificultades para encontrar perfiles STEM y sabiendo que los y las profesionales del futuro serán esenciales para seguir avanzando en esta transformación.

Con el objetivo de capacitar al alumnado en competencias clave para los empleos del futuro, la Fundación ASTI desarrolla diversos programas a lo largo del año enfocados a distintas audiencias, como STEM Talent Girl para despertar la vocación en ciencia y tecnología de las niñas y jóvenes a lo largo de su proceso educativo; Ruralbotic, que acerca la robótica y la tecnología en general a las niñas y niños de la España con menos población , impulsando la igualdad de oportunidades o ASTI Robotics Challenge, una experiencia de robótica educativa dirigida a adolescentes y universitarios.