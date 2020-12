Un atlas del Universo trazado en solo 300 horas

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) de la agencia científica nacional de Australia, CSIRO, ha trazado un atlas del Universo con tres millones de galaxias en solo 300 horas.

El Rapid ASKAP Continuum Survey es como un mapa de Google del Universo donde la mayoría de los millones de puntos con forma de estrella en el mapa son galaxias distantes, alrededor de un millón de las cuales nunca antes habíamos visto.

El director ejecutivo de CSIRO, el doctor Larry Marshall, dijo en un comunicado que ASKAP reunió una infraestructura de clase mundial con experiencia científica y de ingeniería para descubrir los secretos más profundos del Universo.

"ASKAP está aplicando lo último en ciencia y tecnología a antiguas preguntas sobre los misterios del Universo y equipando a los astrónomos de todo el mundo con nuevos avances para resolver sus desafíos", dijo Marshall.

"Todo está habilitado por receptores innovadores desarrollados por CSIRO que cuentan con tecnología de alimentación de matriz en fase, que permite que ASKAP genere más datos sin procesar a un ritmo más rápido que todo el tráfico de Internet de Australia.

"En un momento en el que tenemos acceso a más datos que nunca, ASKAP y las supercomputadoras que lo respaldan están brindando conocimientos incomparables y manejando las herramientas que respaldarán nuestro futuro impulsado por los datos para mejorar la vida de todos.

La característica clave del telescopio es su amplio campo de visión, generado por los nuevos receptores diseñados por CSIRO, que permiten a ASKAP tomar fotografías panorámicas del cielo con un detalle asombroso.

Usando ASKAP en el Observatorio de Radioastronomía de Murchison (MRO) de CSIRO en el interior de Australia Occidental, el equipo de estudio observó el 83 por ciento de todo el cielo. Los resultados iniciales se publican en Publications of the Astronomical Society of Australia.

Este resultado sin precedentes demuestra que un estudio de todo el cielo se puede realizar en semanas en lugar de años, lo que abre nuevas oportunidades de descubrimiento.

Los nuevos datos permitirán a los astrónomos realizar análisis estadísticos de grandes poblaciones de galaxias, de la misma manera que los investigadores sociales utilizan la información de un censo nacional.

"Este censo del Universo será utilizado por astrónomos de todo el mundo para explorar lo desconocido y estudiar todo, desde la formación de estrellas hasta cómo las galaxias y sus agujeros negros supermasivos evolucionan e interactúan", dijo el autor principal y astrónomo de CSIRO, el doctor David McConnell.

Con los receptores avanzados de ASKAP, el equipo de RACS solo necesitaba combinar 903 imágenes para formar el mapa completo del cielo, significativamente menos que las decenas de miles de imágenes necesarias para los primeros estudios de radio de todo el cielo realizados por los principales telescopios del mundo.

"Por primera vez, ASKAP ha ejercitado todos sus músculos, construyendo un mapa del Universo con más detalle que nunca y a una velocidad récord. Esperamos encontrar decenas de millones de nuevas galaxias en estudios futuros", dijo McConnell.

Los 13,5 exabytes de datos brutos generados por ASKAP se procesaron utilizando hardware y software personalizados por CSIRO.

La supercomputadora "Galaxy" del Pawsey Supercomputing Centre convirtió los datos en imágenes de radio 2D que contienen un total de 70.000 millones de píxeles. Las 903 imágenes finales y la información de apoyo ascienden a 26 terabytes de datos.