El aumento de emisiones de óxido nitroso amenaza los Acuerdos de París

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aumento de las emisiones de óxido nitroso (N2O) está poniendo en peligro los objetivos climáticos del Acuerdo de París, advierte en la revista Nature un equipo internacional de científicos.

El creciente uso de fertilizantes nitrogenados en la producción de alimentos en todo el mundo está aumentando las concentraciones atmosféricas de N2O, un gas de efecto invernadero 300 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2) que permanece en la atmósfera durante más de 100 años.

El estudio fue dirigido por la Universidad de Auburn e involucró a científicos de 48 instituciones de investigación en 14 países, bajo el paraguas del Global Carbon Project y la Iniciativa Internacional sobre el Nitrógeno.

El objetivo era producir la evaluación más completa hasta la fecha de todas las fuentes y sumideros mundiales de N2O. Sus hallazgos muestran que las emisiones de N2O están aumentando más rápido que cualquier escenario de emisión desarrollado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), en consonancia con los escenarios de gases de efecto invernadero que conducen a aumentos de la temperatura media global muy por encima de los 3 ° C desde los niveles preindustriales. El Acuerdo de París tiene como objetivo limitar el calentamiento a menos de 2 ° C, pero idealmente no más de 1,5 ° C.

El estudio apunta a una tendencia alarmante que afecta el cambio climático: el N2O ha aumentado un 20 por ciento desde los niveles preindustriales, de 270 partes por mil millones (ppb) en 1750 a 331 ppb en 2018, con el crecimiento más rápido observado en los últimos 50 años debido a las emisiones de las actividades humanas, según un comunicado de la Universidad de East Anglia, que participa en la investigación.

Al igual que el CO2, el N2O es un gas de efecto invernadero de larga duración y, en la actualidad, también es el agente inducido por humanos más importante que agota la capa de ozono estratosférico, que protege la Tierra de la mayor parte de la radiación ultravioleta dañina del Sol.

El estudio presenta un inventario global completo de N2O que incorpora fuentes naturales y relacionadas con el hombre, y explica la interacción entre las adiciones de nitrógeno al sistema terrestre y los procesos bioquímicos que controlan las emisiones de N2O. Cubre 21 sectores naturales y relacionados con el ser humano entre 1980 y 2016.

Las emisiones de origen humano, dominadas por las adiciones de nitrógeno a las tierras de cultivo, aumentaron en un 30 por ciento durante las últimas cuatro décadas a 7,3 teragramos de nitrógeno por año.

El análisis también revela una 'retroalimentación' emergente de N2O-clima resultante de las interacciones entre las adiciones de nitrógeno a los cultivos para la producción de alimentos y el calentamiento global, lo que mejora aún más las emisiones derivadas de la agricultura.

El estudio encontró que los mayores contribuyentes a las emisiones globales de N2O provienen del este de Asia, el sur de Asia, África y América del Sur. Las emisiones de fertilizantes sintéticos dominan las liberaciones en China, India y los EE.UU., mientras que las emisiones de la aplicación de estiércol de ganado como fertilizante dominan las liberaciones en África y América del Sur. Las tasas de crecimiento más altas de las emisiones se encuentran en las economías emergentes, en particular Brasil, China e India, donde la producción agrícola y el número de ganado han aumentado.

Sin embargo, las emisiones de N2O en Europa disminuyeron en la agricultura y la industria química. Esto se debió a una combinación de factores, incluidas las medidas voluntarias para eliminar el N2O de los gases de combustión en la industria del nailon y la introducción de un esquema de comercio de emisiones, así como la agricultura en muchos países de Europa occidental que se están moviendo hacia un uso más eficiente de fertilizantes. También se introdujeron políticas sobre el uso de fertilizantes nitrogenados.