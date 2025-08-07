Ayesa migra a Cloud los procesos de 50 empresas del grupo energético colombiano ISA

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ayesa, proveedor global de servicios de tecnología e ingeniería, ha migrado a la nube con SAP RISE todos los procesos de negocio de ISA, empresa colombiana de energía, telecomunicaciones e infraestructuras. Esta estratégica operación ha permitido al grupo latino modernizar su plataforma tecnológica, generando una mayor flexibilidad para crecer y gestionar con eficacia sus diferentes áreas de negocio en los seis países en los que opera.

Con una trayectoria de más de 50 años, ISA necesitaba modernizar sus plataformas tecnológicas SAP donde reposan sus procesos operativos que gestionan sus cerca de 50 empresas distribuidas en Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Brasil y Panamá. Por ello, ha contado con Ayesa como partner tecnológico estratégico para migrar sus 4 plataformas (BW4, BPC, ERP y FIORI) de una infraestructura Onpremise a una solución SAP RISE en la nube de forma escalonada e integrada con diferentes sistemas legados, consiguiendo ser más eficiente y moderna, e impactando positivamente en sus más de 3.000 usuarios.

Los beneficios no se han hecho esperar. La compañía eléctrica no solo ha modernizado su infraestructura tecnológica, en línea con su estrategia de crecimiento y transformación digital. También ha optimizado su información para la toma de decisiones y ha reducido el tamaño de su base de datos en cerca de un 70% con un proceso de compresión nativa. Todo ello tras cambiar su base de datos de Oracle a Hana y poner en marcha una estrategia de archiving para enfriar datos históricos. Asimismo, se ha fortalecido la seguridad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera de las soluciones en todos los países donde ISA opera.

Esta migración ha permitido a ISA avanzar en la excelencia operativa y competitividad, disminuir esfuerzos y dinero en la administración de sus plataformas y sentar las bases para poder estar a la vanguardia de los avances tecnológicos que ofrece el ecosistema SAP.