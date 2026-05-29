Call of Duty: Warzone dejará de funcionar por completo en la Xbox One y la PS4 a finales de año

Recurso de Call of Duty: Warzone - ACTIVISION

MADRID, 29 May. (Portaltic/EP) -

Activision cesará el soporte de Call of Duty: Warzone en las consolas PS4 y Xbox One para finales de este año, lo que obligará a los jugadores a dar el salto a las consolas PS5 o Xbox Series X/S, que han estado recibiendo aumentos de precio.

La compañía de videojuegos ha actualizado su página de soporte tras anunciar el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 4 para el próximo otoño en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, y ha dado todos los detalles de la hoja de ruta que tomará Call of Duty: Warzone hasta que deje de funcionar en las consolas PS4 y Xbox One.

La primera fecha es el 4 de junio, cuando se retirará Call of Duty: Warzone de las tiendas digitales de la PlayStation 4 y de la Xbox One y dejará de estar disponible para su descarga. El 25 de junio desaparecerá de la tienda interna de la PlayStation 4 y Xbox One. La hoja de ruta se cierra a finales de año con el lanzamiento de la nueva temporada de Modern Warfare 4, momento en el que dejará de estar disponible definitivamente en las dos consolas mencionadas.

Esto significa que, aunque no se podrá descargar desde la PS4 y la Xbox One a partir del día 4 de junio, el juego sí podrá ser instalado y jugado hasta el fin de la sexta temporada si el jugador lo mantiene en su biblioteca de juegos.

Con este movimiento, Activision obliga a los jugadores de la PS4 y la Xbox a la adquisición de una PS5 o Xbox Series X/S para seguir disfrutando de este 'shooter' multijugador masivo en línea. Esto ocurre justo en un momento en el que los precios de las consolas de Microsoft y Sony han sufrido incrementos notables.

Microsoft, debido a los problemas con los nuevos aranceles en componentes tecnológicos y chips, aplicó en septiembre del año pasado en Estados Unidos un aumento de precio de 20 dólares para la Xbox Series S (512 GB y 1 TB), de 50 dólares para la Xbox Series X (estándar y digital) y de 70 dólares para la Xbox Series X de 2 TB.

Sony siguió la jugada este pasado mes de marzo, con incrementos de precio en sus consolas en Europa de 100 euros para la PS5 estándar, que se ha quedado en los 649,99 euros (antes 549,99 euros), la PS5 Digital Edition que alcanzó los 599,99 euros (en 2025 también sufrió otro aumento hasta los 499,99 euros) y la PS5 Pro, que pasó de los 799,99 euros en su lanzamiento a los 899,99 euros actuales tras la subida aplicada.