Cambios en emisiones de gases afectan a climas mediterráneos de inmediato

18/02/2020

Los climas mediterráneos se enfrentan a descensos inmediatos de lluvia cuando aumentan los gases de efecto invernadero, pero esto podría interrumpirse rápidamente si se reducen las emisiones.

Estos hallazgos, publicados en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', se suman a la lista de beneficios conocidos de reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C.

La disminución de las precipitaciones puede afectar los recursos hídricos de los climas mediterráneos, que dependen de las lluvias de invierno para abastecerlos durante veranos calurosos y secos.

El estudio, dirigido por la Universidad de Reading en colaboración con el Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR-ISAC, Bolonia) y el Imperial College de Londres, revela nuevas formas en que el cambio climático afecta a regiones caracterizadas por tales climas, como California, Chile central y la propia región mediterránea.

Estudios previos de modelación y observación han demostrado que la mayoría de los climas mediterráneos tienden a ser menos lluviosos a medida que el planeta se calienta, con la excepción de California.

Se sabe que los climas mediterráneos, que se caracterizan por veranos calurosos y secos, son particularmente sensibles a las disminuciones en las precipitaciones de invierno. Como resultado, a menudo se describen como "puntos calientes" del cambio climático.

Sin embargo, se sabía poco acerca de cómo la tasa de concentración de gases de efecto invernadero aumenta estos climas mediterráneos.

El autor principal, el doctor Giuseppe Zappa, ahora en el CNR-ISAC, explica que "cada vez que se emiten gases de efecto invernadero, inmediatamente comienzan a afectar el clima, pero los impactos se desarrollan en varias escalas de tiempo".

La acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera puede afectar los climas locales de inmediato, en la escala de unos pocos años, o desarrollar gradualmente un impacto significativo durante décadas o incluso siglos, como el aumento del nivel del mar.

Ahora, las simulaciones de modelado del equipo de climas mediterráneos muestran que la disminución de las precipitaciones en el Mediterráneo y en el centro de Chile ocurre rápidamente junto con el aumento de los gases de efecto invernadero, del orden de unos pocos años.

Según el doctor Paulo Ceppi, del Instituto Grantham de Cambio Climático y Medio Ambiente del Imperial College, señala en un comunicado que estos resultados "implican que los recursos hídricos en estas regiones se beneficiarían casi inmediatamente de la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ya que esto interrumpiría la rápida disminución de las precipitaciones. Es decir, la acción climática es positiva no solo a largo plazo, sino también después de unos pocos años".

Si bien California no vio la misma disminución rápida de las precipitaciones, las simulaciones mostraron a largo plazo que la región aún se beneficiaría de un aumento constante de las precipitaciones con emisiones estabilizadas.

Aunque California se define como un clima 'mediterráneo', el equipo apunta que la razón por la que responde de una manera diferente al calentamiento que el Mediterráneo actual y Chile se encuentra en el océano.

El doctor Ceppi lo explica: "El calentamiento de la superficie del océano no es uniforme, y algunas regiones se calientan más rápido que otras. El patrón de calentamiento del océano resultante afecta los vientos y las precipitaciones a nivel mundial".

"Esas áreas del océano que se calientan más rápido que el promedio causan cambios remotos en los vientos atmosféricos que hacen que las regiones mediterráneas sean más secas --prosigue--. Por el contrario, otras áreas oceánicas que se calientan más lentamente tienden a humedecer California, mientras que tienen poco impacto en la lluvia en otras regiones mediterráneas".