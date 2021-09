Cambios en vientos del Atlántico pueden extremar el clima en décadas

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La posición de la corriente en chorro del Atlántico Norte podría migrar fuera del rango de variabilidad natural ya en el año 2060 con emisiones de gases de efecto invernadero incesantes.

Esto acarreará consecuencias potencialmente drásticas relacionadas con el clima para las sociedades de ambos lados del Atlántico según sugieren los hallazgos de un estudio liderado por la Universidad de Arizona, que se publica en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Familiar para los viajeros aéreos que vuelan entre América del Norte y Europa, la corriente en chorro del Atlántico Norte es la franja de los vientos predominantes del oeste que rodean el Ártico. A menudo llamados "chorro polar", estos vientos de gran altitud impactan el tiempo y el clima en el este de América del Norte y Europa occidental, y representan entre el 10% y el 50% de la variación en la precipitación y temperatura anual en ambas regiones.

Sin embargo, se sabe poco sobre cómo varió la corriente en chorro durante el pasado, o cómo podría cambiar en el futuro. El equipo de investigación liderado por Matthew Osman --investigador postdoctoral asociado del Climate Systems Center-- recolectó muestras de núcleos de hielo glacial de casi 50 sitios que abarcan la capa de hielo de Groenlandia para reconstruir los cambios en el viento en el Atlántico Norte que se remontan al siglo VIII.

Las reconstrucciones sugieren que la variabilidad natural hasta ahora ha enmascarado el efecto del calentamiento causado por el hombre en la dinámica atmosférica de latitudes medias en escalas de tiempo anuales y más largas.

"En la mayoría de los lugares de la Tierra, las observaciones climáticas directas no suelen abarcar más de unas pocas décadas", dijo Osman en un comunicado . "Entonces, no hemos tenido una gran idea de cómo o por qué la corriente en chorro cambia durante períodos de tiempo más largos. Lo que sí sabemos es que las variaciones extraordinarias en la corriente en chorro pueden tener graves implicaciones sociales, como inundaciones y sequías, debido a sus impactos en los patrones climáticos y, por lo tanto, en términos de pensar en el futuro, ahora podemos comenzar a usar el pasado como una especie de prólogo ".

El trabajo revela que aunque la variabilidad natural ha controlado en gran medida la posición de la corriente en chorro del Atlántico Norte, el calentamiento continuo podría causar desviaciones significativas de la norma. En particular, las proyecciones del modelo pronostican una migración hacia el norte de la corriente en chorro del Atlántico Norte en escenarios de calentamiento del siglo XXI. Tal migración podría hacer que la corriente en chorro fuera significativamente diferente en cuestión de décadas.

Aunque la corriente en chorro polar sopla más rápidamente cerca de las altitudes de crucero típicas de los aviones, la banda de vientos en realidad se extiende hasta el suelo. Aunque es de menor intensidad, explicó Osman, cerca del suelo a menudo se lo conoce como huellas de tormenta. Las pistas de tormenta impactan el tiempo y el clima en Groenlandia, afectando las precipitaciones y los cambios de temperatura de la isla. Al analizar las variaciones de año a año en la cantidad de nieve archivada en los núcleos de hielo de Groenlandia, así como la composición química de las moléculas de agua que comprenden esas capas de nieve anuales, los investigadores pudieron extraer pistas centenarias sobre cómo la corriente en chorro cambió.

"Estas capas nos dicen cuánta precipitación cayó en un año determinado y también sobre las temperaturas a las que estuvieron expuestas las masas de aire", dijo Osman.

Los eventos climáticos como la ola de calor de este verano en el noroeste del Pacífico y las inundaciones en Europa son algunos ejemplos recientes de cómo la corriente en chorro afecta los patrones climáticos según su intensidad o ubicación a corto plazo, dijo Osman. Pero también ocurren cambios socialmente significativos en escalas de tiempo más largas; La reconstrucción del pasado de la corriente en chorro reveló que, en algunos años, podría estar muy al norte, solo para aventurarse más de 10 grados más al sur unos años más tarde.

"Tales variaciones tienen enormes implicaciones en los tipos de clima que las personas pueden experimentar en un lugar determinado", dijo Osman. "Por ejemplo, cuando la corriente en chorro se sitúa más al sur, la Península Ibérica, normalmente seca, tiende a experimentar condiciones más suaves y húmedas. Pero, a medida que la corriente en chorro migra hacia el norte, gran parte de esa humedad también se aleja de Iberia hacia regiones ya húmedas de Escandinavia. Una corriente en chorro desplazada hacia los polos en el futuro podría tener consecuencias similares, pero más permanentes".

El equipo pudo hacer coincidir ciertos cambios en la velocidad del viento y los cambios geográficos con calamidades históricas relacionadas con el clima. Por ejemplo, durante una hambruna que se apoderó de la Península Ibérica en 1374, la corriente en chorro se situó inusualmente al norte. De manera similar, dos eventos de hambruna en las Islas Británicas e Irlanda en 1728 y 1740 coincidieron con años en los que los vientos soplaron a casi la mitad de su intensidad habitual, enfriando dramáticamente las temperaturas y reduciendo las precipitaciones. Se estima que el último de estos eventos, ocurrido en 1740, costó la vida a casi medio millón de personas.