Capcom cambia de planes y finalmente adelanta el lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword al 4 de septiembre

Captura de pantalla de Onimusha: Way of the Sword - CAPCOM

MADRID, 3 Jul. (Portaltic/EP) -

Onimusha: Way of the Sword llegará finalmente unas semanas antes del lanzamiento fijado al inicio, concretamente el 4 de septiembre, en lo que se prevé una estrategia para evitar el atasco propiciado por los numerosos lanzamientos de juegos programados a finales de septiembre, los cuales buscan evitar el mes de octubre para no coincidir con la llegada de Grand Theft Auto VI.

Tras algunos indicios de un posible lanzamiento anticipado, la compañía desarrolladora de este título de samuráis aprovechó su evento de presentación Capcom Spotlight, celebrado la pasada semana, para entre otras novedades de sus títulos, desmentir estas informaciones y confirmar su lanzamiento previsto para el 25 de septiembre.

Sin embargo, una semana después, Capcom ha tomado la cuenta oficial de Onimusha: Way of the Sword en la red social X para anunciar que su nuevo juego finalmente llegará antes de lo previsto. Concretamente, estará disponible a partir del 4 de septiembre, 21 días antes de la fecha inicial.

We are delighted to bring Onimusha: Way of the Sword to you earlier on September 4, 2026. ⚔️#Onimusha pic.twitter.com/ODdLgVoKLc — Onimusha: Way of the Sword (@OnimushaGame) July 2, 2026

La nueva fecha se aplicará a todas las versiones del juego, que incluyen PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2. La distribuidora ha adelantado la salida al mercado de su nuevo videojuego teniendo en cuenta el atasco de lanzamientos que se producirá en septiembre, periodo en el que hay varios títulos programados para salir al mercado, además de llegada de Grand Theft Auto VI seguidamente, el 19 de noviembre.

La próxima entrega de la saga de Rockstar Games es uno de los juegos más esperados por la comunidad de jugadores y su despliegue ha eclipsado este año 2026 para condicionar el calendario general.

Así, se prevé que este adelanto de margen suficiente para que el lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword se asiente, ya que la fecha inicial del 25 de septiembre también coincidía con Control Resonant y Silent Hill: Townfall, ambos previstos para el 24 de septiembre.

Estas fechas acumulan igualmente otros lanzamientos como Marvel's Wolverine (PS5) el 15 de septiembre, y Fire Emblem: Fortune's Weave (Switch 2), Warhammer 40.000: Dawn of War y Trine 6: Together in Time para el 17 de septiembre.

La siguiente semana, en la que estaba fijada originalmente la fecha de lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword, contará también con la llegada de Dune: Awakening (PlayStation y Xbox) el 22 de septiembre, Ace Combat 8: Wings of Thieves (PC, PS5, Xbox Series) el 28 de septiembre y Minecraft Dungeons II (todas las plataformas) para el 29 de septiembre.