El carbono estuvo oculto en el interior de la Tierra en formación

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte del carbono permaneció oculto en el núcleo de nuestro planeta durante el violento periodo formativo de la Tierra, según un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El carbono es un elemento esencial para todos los seres vivos en la Tierra y desempeña un papel vital en muchos de los procesos geológicos que dan forma a la vida en el planeta, incluido el cambio climático y la acidificación de los océanos. Pero la cantidad total de carbono en la Tierra sigue siendo un misterio, porque más del 90% del carbono de la Tierra es inaccesible para la observación y medición directa, en las profundidades del planeta a temperaturas y presiones extremas.

Los hallazgos de la nueva investigación pueden ayudar a los científicos a comprender cuánto carbono existe probablemente en el núcleo del planeta y las formas en que influye en las actividades químicas y dinámicas que dan forma al mundo, incluido el movimiento convectivo que alimenta el campo magnético que protege a la Tierra de la radiación cósmica.

El núcleo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro y níquel, pero su densidad indica la presencia de otros elementos más ligeros, como carbono, silicio, oxígeno, azufre o hidrógeno. Se sospecha desde hace mucho tiempo que hay un tremendo depósito de carbono escondido en el núcleo. En un esfuerzo por cuantificar la cantidad de carbono en el núcleo, el equipo de investigación recurrió a experimentos de laboratorio que imitan las condiciones de la formación de la Tierra para comprender cómo llegó el carbono allí en primer lugar.

"Para comprender el contenido actual de carbono de la Tierra, volvimos a la infancia de nuestro planeta, cuando se acreció del material que rodeaba al joven sol y finalmente se separó en capas químicamente distintas: núcleo, manto y corteza", dijo en un comunicado Rebecca Fischer, profesora en la Universidad de Harvard, y autora del nuevo estudio. "Nos propusimos determinar cuánto carbono ingresó al núcleo durante estos procesos".

Esto se logró mediante experimentos de laboratorio que compararon la compatibilidad del carbono con los silicatos que comprenden el manto con su compatibilidad con el hierro que comprende el núcleo. Estos experimentos de laboratorio se llevaron a cabo bajo las presiones y temperaturas extremas que se encuentran en el interior de la Tierra durante su período de formación.

"Descubrimos que habría quedado más carbono en el manto de lo que sospechábamos anteriormente", dijo Elizabeth Cottrell, conservadora de rocas y minerales del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. "Esto significa que el núcleo debe contener cantidades significativas de otros elementos más ligeros, como silicio u oxígeno, que se sienten más atraídos por el hierro a altas temperaturas".

A pesar de este sorprendente descubrimiento, la gran mayoría del inventario total de carbono de la Tierra probablemente exista en el núcleo. Aun así, solo constituye una fracción insignificante de la composición general del núcleo.

Tim McCoy, conservador de meteoritos del museo que no participó en el estudio, dijo: "Este estudio proporciona evidencia convincente de que los meteoritos ricos en carbono como los conocidos en nuestras colecciones liberaron la mayor parte del carbono de la Tierra cuando nuestro planeta se formó por primera vez, con solo un pequeño porcentaje de carbono tal vez entregado por asteroides o cometas de impacto tardío ".