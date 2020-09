Casas al revés para los muertos de la Edad de Piedra

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cámaras laterales en una antigua tumba en las Islas Orcadas están estilísticamente invertidas desde la cámara principal. Se interpretan como inframundos para que los muertos entren en la otra vida.

Es la conclusión de una nueva investigación arqueológica realizada por la University of the Highlands and Islands en la tumba de la Edad de Piedra, Maeshowe, ubicada dentro del sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en las Orcadas, un archipiélago al norte de Escocia.

La investigación dirigida por Jay van der Reijden, un estudiante de Maestría por Investigación en el Instituto de Arqueología de la universidad, estudia las tumbas de piedra seca construidas comunalmente, conocidas como 'casas para los muertos' debido al diseño similar a las casas domésticas. Su trabajo muestra que las cámaras laterales de Maeshowe han sido literalmente construidas para los muertos al invertir sus diseños arquitectónicos, como si la cámara estuviera dentro del inframundo.

Sus novedosos hallazgos se publican en la Revista Arqueológica de Cambridge y se basan en inspeccionar los aspectos físicos de las piedras, como su forma y orientación, para revelar la existencia de oposiciones de diseño únicas entre las cámaras principal y lateral.

"Visualice que las piedras de la pared son como fondos de pantalla, y cuando las cuelga repetidamente boca abajo en distintas ubicaciones, los patrones se vuelven perceptibles. Los intercambios incluyen la inversión de múltiples características arquitectónicas que normalmente se colocan en el lado derecho y solo en el lado izquierdo dentro del lado cámaras", dijo van der Reijden en un comunicado.

"La interpretación es que las cámaras laterales están construidas para estar dentro del inframundo, por las paredes de la cámara principal actuando como membranas, separando esta vida y la siguiente, y que el material de las paredes internas está concebido para representar físicamente el inframundo", agregó.