CD Projekt Red quiere recuperar con The Witcher 4 la confianza perdida de los jugadores tras Cyberpunk 2077

Imagen de la protagonista de The Witcher 4 - THE WITCHER 4

MADRID, 22 Jun. (Portaltic/EP) -

CD Projekt Red ha admitido la pérdida de confianza por parte de los jugadores tras el accidentado lanzamiento que sufrió Cyberpunk 2077 en 2020 y que espera recuperar con The Witcher 4.

El codirector ejecutivo de CD Projekt Red, Michal Nowakowski, ha hecho una serie de declaraciones en la revista Edge dedicada a videojuegos (en su edición impresa número 425) en la que se recoge que el directivo no está del todo convencido de que el etudio haya sido capaz de redimirse totalmente.

"Estoy seguro de que perdimos la fe de algunos seguidores de forma indefinida, y es justo que así sea, pero espero que seamos capaces de recuperarla", afirma el jefe de CD Projekt Red, según recoge Culture Crave en su cuenta de X (antes Twitter) sobre sus declaraciones en la revista británica.

Cyberpunk 2077 fue lanzado en 2020 tras ocho años de desarrollo y su salida al mercado se caracterizó por ser injugable en las consolas antiguas (PlayStation 4 y Xbox One) y por la gran cantidad de bugs con fallos visuales que generaron una pérdida de reputación masiva para el estudio polaco de videojuegos.

En septiembre de 2023 se lanzó la expansión Phantom Liberty y la actualización 2.0. Ambas supusieron un éxito, no solo por el nuevo contenido, sino por devolver a la vida al juego de mundo abierto al que muchos dieron por perdido, aunque CD Projekt Red abandonó finalmente las consolas antiguas para centrarse en PC, PS5 y Xbox Series X|S.

Por lo que el anuncio de The Witcher 4 el pasado 22 de marzo, como la nueva entrega que utilizará el motor Unreal Engine 5 y con la que se "dará comienzo a una nueva saga", será uno de los importantes pasos de la ambiciosa hoja de ruta que tiene preparada para los próximos años para recuperar a esos usuarios que siguen desencantados con el estudio polaco.

Aparte de The Witcher 4, el estudio lanzará una nueva expansión para el anterior título con The Witcher 3: Songs of the Past, que supondrá la vuelta de Geralt de Rivia, y The Witcher Remake (conocido como Projecto Canis Majoris), que es un lavado de cara del primer juego de la saga lanzado en 2007 y que está siendo desarrollado con Unreal Engine 5 desde cero.

Otra de sus bazas es la secuela de Cyberpunk 2077 (conocida como Proyecto Orion), en la que el estudio ya tiene un equipo completo trabajando en sus oficinas localizadas en Boston (EE. UU.) y Vancouver (Canadá), según anunció en su cuenta de X en 2022.