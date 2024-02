ChatGPT prueba una función de memoria para recordar datos de las conversaciones y ofrecer resultados "más útiles"

MADRID, 14 Feb. (Portaltic/EP) -

OpenAI ha comenzado a probar una función de control de memoria de ChatGPT con la que los usuarios podrán solicitar que el 'chatbot' memorice algunos temas tratados para que los recuerde en conversaciones futuras y estas "sean más útiles", así como pedirle que olvide otros datos.

La compañía de Inteligencia Artificial (IA) tiene la intención de ofrecer una mejor experiencia a los usuarios de cara a conseguir que las conversaciones con el 'chatbot' sean más fluidas, en este caso, evitando que los usuarios tengan que repetir información en cada conversación al permitir memorizar ciertos datos.

En este sentido, OpenAI ha comenzado a probar una función de configuración de memoria para ChatGPT, con la que los usuarios podrán gestionar qué cuestiones puede recordar el 'chatbot', así como pedirle que olvide cierta información.

Tal y como ha explicado la compañía tecnológica en un comunicado en su blog, los usuarios podrán pedir al 'chatbot' que recuerde información concreta de la conversación de forma explícita. Asimismo, podrán preguntar qué recuerda exactamente y solicitar que olvide ciertos datos, todo ello desde la propia conversación.

Igualmente, la tecnológica ha señalado que la memoria de ChatGPT también se podrá gestionar mediante la configuración del chat, donde aparecerán todos los datos e información que el 'chatbot' haya almacenado a partir de las conversaciones.

De esta forma, en la pestaña 'Administrar memoria', los usuarios podrán conocer qué recuerda ChatGPT de forma concreta y eliminar aquella información que no deba ser recordada. Se ofrece una opción con la que permite eliminar toda la información de la memoria o, incluso, desactivar la memoria para que el 'chatbot' no genere ningún recuerdo.

En concreto, OpenAI ha indicado que, en la conversación, se podrá solicitar a ChatGPT que recuerde un dato en concreto o, igualmente, "dejar que recoja los detalles por sí mismo". Así, recogerá datos como que el usuario en cuestión es dueño de una cafetería en un vecindario o que tiene una hija pequeña a la que le encantan las medusas.

A la hora de solicitar distintas tareas a ChatGPT, la IA tendrá en cuenta estos datos para ejecutarlas de la forma más útil posible. Por ejemplo, si el usuario solicita ideas para crear tarjetas de cumpleaños para su hija, ChatGPT tendrá en cuenta que es pequeña y que le gustan las medusas, así que podrá sugerir opciones como una medusa con un sombrero de fiesta.

También es una función útil para la metodología de trabajo. Tal y como ha ejemplificado la compañía, el 'chatbot' puede recordar que el usuario prefiere que las notas de una reunión tengan titulares y puntos importantes en la parte inferior para que, cuando ChatGPT ofrezca resúmenes de una reunión, los lleve a cabo de esta forma.

No obstante, desde OpenAI apunta que la memoria del 'chatbot' mejorará cuanto más se utilice y que, por tanto, los cambios en las conversaciones se empezarán a notar "con el tiempo".

Asimismo, la compañía también ha advertido de que los recuerdos de ChatGPT evolucionan con todas las interacciones, es decir, que no están vinculados a conversaciones específicas. Por tanto, para eliminar información no basta con borrar una conversación, si no que se deberán eliminar directamente los recuerdos.

Además, OpenAI ha explicado que podrá utilizar el contenido de los usuarios memorizado por ChatGPT para mejorar sus modelos. Sin embargo, se puede desactivar esta opción a través de los Controles de datos, en la configuración del chat.

Otra opción disponible es utilizar los chats temporales para poder conversar sin utilizar la memoria, ya que este tipo de conversaciones no aparecen en el historial ni utilizan la memoria y, por tanto, no se utilizan para entrenar los modelos de la compañía.

Con todo ello, OpenAI ha señalado que se trata de una función en prueba que han comenzado a implementar para "una pequeña porción de usuarios", tanto de la versión gratuita de ChatGPT como de la versión Plus. Y ha adelantado que "pronto" comenzarán una implementación más amplia, incluso para los 'chatbots' personalizados GPT.