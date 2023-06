Ciberdelincuentes emplean 'deepfake' para distribuir desnudos falsos a partir de contenidos publicados en redes sociales

MADRID, 8 Jun. (Portaltic/EP) -

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) ha alertado de que ciberdelincuentes emplean la técnica del 'deepfake' a partir de contenido publicado en redes sociales para acosar y extorsionar a las víctimas a cambio de dinero.

El 'deepfake' es una técnica de vídeo que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para crear, alterar y falsificar imágenes, que en los últimos años los ciberdelincuetnes han empleado para cometer fraude.

Tanto es así que el FBI anunció hace unos meses que se había registrado un aumento de perfiles de este tipo, en el que los imposters hacían uso de vídeos, imágenes, grabaciones y, en definitiva, identidades robadas para hacerse pasar por otras personas y lograr sus objetivos. Entre otros, empleos en remoto.

Esta agencia federal ha alertado recientemente del empleo de campañas maliciosas en las que se manipulan imágenes y vídeos para crear contenido explícito, utilizando para ello contenido disponible en abierto en internet, a través de redes sociales y plataformas similares.

Desde el FBI han comentado que, tras manipular las imágenes y los vídeos -incluyendo el rostro de la víctima en ellos- los ciberdelincuentes han llevado estos archivos generados mediante 'deepfake' a diferentes redes sociales, foros y páginas web pornográficas.

Asimismo, han insistido en que muchas de estas víctimas no eran conscientes de que este material estaba en circulación hasta que no fueron alertadas por otros usuarios conocidos. No obstante, los ciberdelincuentes también se habrían puesto en contacto con las víctimas empleando la denominada sextorsión.

Se trata de un acto de chantaje por parte de los ciberdelincuentes para que las víctimas lleven a cabo actividades determinadas con la amenaza de revelar información íntima. En estos casos, lo habitual es que los actores de amenazas exijan el pago de una cantidad alta de dinero.

Tal y como recuerda el FBI, una vez este contenido se comparte, es posible que las víctimas se enfrenten a "desafíos importantes" para frenar la distribución de estas imágenes y vídeos manipulados, así como eliminarlo de internet.

También insiste en que desde abril de 2023 se ha observado un aumento de usuarios que aseguran haber sido víctimas de la sextorsión y generalmente los ciberdelincuentes exigieron o bien dinero o bien vídeos reales de contenido sexual a cambio de no publicar los que ya tuviesen en su poder.

Finalmente, el FBI ha recomendado discreción a la hora de publicar imágenes, vídeos y contenido personal 'online', aplicar configuraciones de privacidad en las redes sociales y llevar a cabo búsquedas inversas de imágenes.