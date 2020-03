Ciencia.-El telescopio Chandra pone a prueba la 'teoría del todo'

El telescopio Chandra pone a prueba la 'teoría del todo' - NASA/CXC/Univ. of Cambridge/C. Reynolds et al.

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Astrónomos han utilizado el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA para realizar una de las primeras pruebas astrofísicas de la teoría de cuerdas.

Apodada la "teoría del todo", la teoría de cuerdas es un conjunto de modelos que intenta unir todas las fuerzas, interacciones y partículas conocidas. A pesar de existir durante décadas, la teoría de cuerdas rara vez se ha probado en entornos físicos.

Los astrónomos observaron el cúmulo de galaxias Perseus y un agujero negro supermasivo en su centro en rayos X para probar la teoría de cuerdas. Sus resultados mostraron que no había evidencia de una cierta familia de partículas conocidas como "axiones" dentro de un rango particular de masas. Si bien la no detección resultante no descarta la teoría de cuerdas, sí da un golpe a ciertos modelos dentro de ella.

"Nuestra investigación no descarta la existencia de estas partículas, pero definitivamente no ayuda en su caso", dijo la coautora Helen Russell de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. "Estas restricciones profundizan en el rango de propiedades sugeridas por la teoría de cuerdas, y pueden ayudar a los teóricos de cuerdas a esclarecer sus teorías".

El último resultado fue aproximadamente tres o cuatro veces más sensible que la mejor búsqueda previa de partículas similares a axiones, que provino de las observaciones de Chandra del agujero negro supermasivo en M87. Este estudio de Perseo también es aproximadamente cien veces más poderoso que las mediciones actuales que se pueden realizar en los laboratorios aquí en la Tierra para el rango de masas que han considerado.

Claramente, una posible interpretación de este trabajo es que no existen partículas similares a axiones. Otra explicación es que las partículas tienen valores de convertibilidad aún más bajos que el límite de detección de esta observación, y más bajos de lo que algunos físicos de partículas esperaban. También podrían tener masas más altas que las probadas con los datos de Chandra.

Un artículo que describe estos resultados se ha publicado en The Astrophysical Journal.