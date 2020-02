La cifra de ataques de 'stalkerware' en España aumentó un 142% en 2019

Publicado 13/02/2020 15:50:32 CET

MADRID, 13 Feb. (Portaltic/EP) -

Durante los primeros ocho meses de 2019 más de 602 personas sufrieron un ataque de 'stalkerware' en España, lo que supone un aumento de un 142 por ciento respecto al año anterior.

El 'stalkerware' es un tipo de 'software' malicioso que permanece oculto en el teléfono de la víctima para extraer datos del dispositivo del usuario.

Las personas que utilizan este tipo de programas, suelen hacerlo para espiar las conversaciones y la ubicación de las víctimas e incluso acceder a sus fotos y vídeos.

Según el informe 'The State of Stalkerware in 2019' publicado por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, España es el quinto país de Europa con mayor índice, detrás de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia.

A nivel mundial, en 2019 se registraron más de 518.223 casos de presencia de 'stalkerware' o intentos de instalar este 'software', un 373 por ciento más que el año anterior.

Kaspersky ha asegurado que el aumento de este 'malware' ha provocado que varias empresas de ciberseguridad se unan para crear la Coalición contra el 'Stalkerware' con el fin de buscar nuevas soluciones a estos ataques.

Asimismo, la compañía ha advertido de que las 'apps' de citas también han sufrido ataques de los cibercriminales. Las aplicaciones más populares, como Tinder y Badoo, se han convertido en un lugar para difundir 'malware' móvil o extraer datos personales de los usuarios.

Según un análisis llevado a cabo por Kaspersky utilizando los nombres de las 20 'apps' de citas más populares y la palabra clave 'dating', se propagaron 1.963 archivos únicos bajo el disfraz de aplicaciones legítimas.

Otra de las técnicas populares en este tipo de páginas web es el 'phishing', en los que los cibercriminales se hacen pasar por una compañía para hacerse con los datos de los usuarios y sus cuentas.

A través de copias falsas de 'apps' y sitios web de citas, los usuarios son engañados para que introduzcan sus datos personales o para que se conecten mediante otras cuentas en redes sociales. Después, estos datos serán utilizados o vendidos por los ciberdelincuentes.

Para evitar ser víctima de estos ataques, Kaspersky recomienda leer los permisos que se otorgan a una aplicación cuando se descarga, solo instalar 'apps' desde fuentes fiables, evitar compartir demasiada información personal o averiguar lo máximo posible de la página web a la que estamos accediendo.