Los Clovis florecieron produciendo herramientas solo durante 300 años

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nuevas pruebas de huesos y artefactos muestran que las herramientas de los Clovis se fabricaron solo durante un breve período de 300 años, desde hace 13.050 hasta 12.750 años.

Existe un gran debate en torno a la era de los Clovis, una cultura prehistórica llamada así por las herramientas de piedra encontradas cerca de Clovis, Nuevo México, a principios de la década de 1930, que una vez ocuparon Norteamérica durante el final de la última Edad de Hielo.

Un equipo de antropólogos utilizó el método de radiocarbono para fechar restos de huesos, carbón vegetal y plantas carbonizadas de 10 sitios conocidos de Clovis en Dakota del Sur, Colorado, Pensilvania, Ohio, Virginia, Montana y dos yacimientos en Oklahoma y Wyoming. Un análisis de las fechas mostró que las personas fabricaron y utilizaron la icónica punta de lanza de Clovis y otras herramientas distintivas durante solo 300 años. Los resultados se publican en Science Advances.

"Todavía no sabemos cómo o por qué surgió la tecnología Clovis y por qué desapareció tan rápidamente", dijo Michael Waters, profesor de antropología y director del Center for the Study of the First Americans, autor del estudio.

"Es intrigante observar que la gente de Clovis aparece por primera vez 300 años antes de la desaparición de la última megafauna que una vez vagó por América del Norte durante una época de gran cambio climático y ambiental", dijo. "La desaparición de Clovis del registro arqueológico hace 12.750 años coincide con la extinción del mamut y el mastodonte, el último de la megafauna. Quizás el armamento de Clovis se desarrolló para cazar la última de estas grandes bestias".

Waters dijo que hasta hace poco, se pensaba que Clovis representaba el grupo inicial de pueblos indígenas que ingresaron a las Américas y que las personas que portaban armas y herramientas Clovis se extendieron rápidamente por todo el continente y luego se trasladaron rápidamente hasta el extremo sur de América del Sur.

Sin embargo, un rango de edad corto para Clovis no proporciona suficiente tiempo para que las personas colonicen América del Norte y del Sur. Además, la fuerte evidencia arqueológica "acumulada en las últimas décadas muestra que la gente estuvo en las Américas miles de años antes que Clovis, pero Clovis sigue siendo importante porque es muy distintivo y generalizado en América del Norte", dijo.

Waters dijo que la edad revisada para las herramientas Clovis revela que, "Clovis con su punta de lanza lanceolada estriada distintiva, que se encuentra típicamente en las llanuras y el este de los Estados Unidos, es contemporánea con las personas que hacen puntas en el oeste de los Estados Unidos y las puntas de lanza más antiguas, llamados puntos Fishtail, en América del Sur.

"Tener una edad precisa para Clovis muestra que las personas que usaban diferentes conjuntos de herramientas estaban bien asentadas en múltiples áreas de América del Norte y del Sur hace 13.000 años y habían desarrollado su propia adaptación a estos diversos entornos".

Waters señaló que una nueva edad precisa y precisa para Clovis y sus herramientas proporciona una línea de base para tratar de comprender el misterio que rodea el origen y la desaparición de estas personas.