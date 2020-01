El CO2 llenó hasta la mitad de la atmósfera hace 2.700 millones de años

Publicado 30/01/2020 13:36:32 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dióxido de carbono constituía entre el 25 y el 50 por ciento de la atmósfera de la Tierra hace 2.700 millones de años, y la presión al nivel del mar podría haber sido más baja que la actual.

Es lo que sugiere un nuevo estudio de pequeños meteoritos de hierro no más grandes que granos de arena, recuperados en suelos antiguos y que contienen nuevas pistas sobre la atmósfera en la antigua Tierra

Los meteoritos se derritieron cuando atravesaron la atmósfera y se oxidaron al encontrarse con gases atmosféricos. La evidencia de la oxidación permanece en los pequeños fragmentos que aterrizaron en la Tierra. Las muestras sirven como un proxy único para las condiciones en la atmósfera superior, dijeron los autores.

"Esta es una herramienta nueva y prometedora para determinar la composición de la atmósfera superior hace miles de millones de años en el pasado", dijo en un comunicado Rebecca Payne, candidata a doctorado en geociencias y astrobiología en Penn State. Payne es el autor principal del estudio, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

El trabajo se basa en estudios previos de los micrometeoritos que sugirieron que las moléculas de oxígeno libres en la atmósfera superior oxidaron los meteoritos. Esos hallazgos requerirían que los niveles de oxígeno en la Tierra antigua estuvieran cerca de los niveles modernos, una conclusión sorprendente que contradice las condiciones esperadas en el joven planeta, dijo Payne.

Los investigadores realizaron un nuevo análisis utilizando modelos fotoquímicos y climáticos y determinaron que el dióxido de carbono, no el oxígeno, probablemente sirviera como oxidante principal. Para que esto sea posible, descubrieron que el dióxido de carbono tenía que comprender al menos el 25 por ciento de la atmósfera.

Esos niveles de dióxido de carbono sugerirían un planeta cálido, pero otra evidencia climática encuentra que la Tierra era fría en ese momento y parcialmente cubierta por glaciares. Los niveles más bajos de nitrógeno que resultan en una presión más baja permitirían tanto niveles altos de dióxido de carbono como condiciones frías.

"Hay datos, a los que se hace referencia en nuestro documento, que respaldan concentraciones de nitrógeno más bajas durante este tiempo", dijo Jim Kasting, profesor de la Universidad Evan Pugh en el Departamento de Geociencias de Penn State y asesor de Payne. "Nuestro estudio de la oxidación de micrometeoritos coincide con esa interpretación. La posibilidad de que nuestro principal gas atmosférico, el nitrógeno, fuera menos abundante en el pasado distante es realmente intrigante".

Los hallazgos pueden ayudar a conciliar los desacuerdos en estudios anteriores sobre el dióxido de carbono en el pasado profundo y las estimaciones del modelo climático, según los investigadores.

Estimaciones previas de los niveles de dióxido de carbono de miles de millones de años atrás se basan en paleosuelos o suelos antiguos, que pueden reflejar mejor las condiciones en la atmósfera inferior. Las diferencias regionales como el clima o la cobertura del suelo también pueden afectar las muestras de paleosuelos, y los hallazgos de estos estudios a menudo se contradicen entre sí y con los modelos climáticos, dijeron los científicos.

"Se estaba haciendo difícil determinar dónde debería haber estado el acuerdo entre diferentes estudios de paleosuelo y modelos climáticos", dijo Payne. "Esto es interesante, porque es un nuevo punto de comparación. Puede ayudarnos a encontrar la respuesta correcta sobre el dióxido de carbono atmosférico en el pasado profundo".