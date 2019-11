Una colonia de hormigas prospera sin luz en un búnker nuclear

Publicado 06/11/2019 13:05:03 CET

Una especie de hormiga ha logrado adaptarse a las condiciones extremas de un viejo búnker de armas nucleares en Polonia, a pesar de la oscuridad, el frío y la carencia de alimentos.

Esta colonia insólita de hormigas carpinteras (Formica polyctena) ha prosperado sobre la tubería de ventilación vertical del búnker y se describe en la revista Journal of Hymenoptera Research por el equipo del científico polaco Wojciech Czechowski, de la Academia de Ciencias de Polonia.

La colonia estudiada sigue siendo única, a pesar del hecho de que anteriormente se conocen casos similares, como una colonia de hormigas negras de jardín que encontró un hogar en el chasis de un automóvil inmovilizado, donde los insectos habían construido su nido con barro y restos de plantas secas pegado a los bajos.

Se sabe que otra colonia de hormigas de madera vivió en una oscuridad casi completa dentro de una caja cúbica de madera sin aberturas aparte de una ranura estrecha en la parte inferior de un lado. Sin embargo, a diferencia de las hormigas del búnker, todas han tenido acceso al mundo exterior, habiendo elegido deliberadamente establecerse en lugares tan extraordinarios.

Gracias a una campaña anual programada para contar la hibernación en los mismos murciélagos alojados en el bunker, la población de hormigas fue descubierta en 2013. Curiosamente, cuando las hormigas fueron controladas en 2015, los investigadores no solo encontraron que la población aún sobrevivía, sino que incluso aumentaba su número. .

Según las estimaciones, contaron al menos varios cientos de miles de obreras, posiblemente cerca de un millón. Además, cuando los investigadores volvieron al búnker en 2016, encontraron que su nido estaba mantenido casi como si llevaran una vida normal.

Se descubrió que la 'colonia' de hormigas había construido un montículo de tierra en una habitación pequeña de 2,3 metros de altura con un área de base de 3 por 1,2 metros. Normalmente, estas hormigas madereras se asientan exclusivamente en grandes islas boscosas, donde pueden recolectar suficientes alimentos para responder a la alta demanda de energía de la colonia.

Sin embargo, el espacio confinado dentro del búnker no ha sido el único obstáculo que las hormigas han enfrentado en su trampa subterránea. Además de la falta de comida y luz, la 'colonia' también tuvo que lidiar con las bajas temperaturas entre las paredes de hormigón armado de un metro de espesor. Durante todo el año no fue más de 10 ° C.

Comprensiblemente, las condiciones severas dentro del búnker hicieron que la reproducción fuera efectivamente imposible. Aunque los científicos emprendieron una búsqueda especial de larvas, pupas, capullos vacíos o reinas, no encontraron nada. Tampoco encontraron signos de descendencia masculina.

Buscando una respuesta de por qué la población todavía parecía prosperar, los científicos dedujeron que había una afluencia constante de hormigas. La placa de metal que una vez cubrió la salida de la tubería obviamente se había oxidado tanto que se había derrumbado debajo del montículo de una gran colonia de hormigas de madera construida sobre la tubería. De hecho, la mortalidad en el búnker es bastante alta, pero los "recién llegados" habitualmente resultan compensar en el balance a las hormigas muertas.

"Esta colonia es un ejemplo de supervivencia de una gran cantidad de obreras atrapadas dentro de un ambiente hostil en la oscuridad total, con temperaturas constantemente bajas y sin un amplio suministro de alimentos", dicen los autores.