Completado el primer mapa geológico global de la dinámica luna Titán

Publicado 19/11/2019 10:25:05 CET

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer mapa que muestra la geología global de la luna más grande de Saturno, Titán, se ha completado y revela un mundo dinámico de dunas, lagos, llanuras, cráteres y otros terrenos.

El geólogo planetario David Williams, de la Escuela de Exploración de la Tierra y el Espacio de la Universidad Estatal de Arizona, trabajó con un equipo de investigadores, dirigido por la geóloga planetaria Rosaly Lopes del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, para desarrollar este mapa geológico global de Titán. El mapa y sus hallazgos, que incluyen la edad relativa de los terrenos geológicos de Titán, se publicaron en la revista Nature Astronomy.

Titán es el único cuerpo planetario en nuestro sistema solar, aparte de la Tierra, que tiene líquido estable en su superficie. Pero en lugar de que llueva agua de las nubes y llene lagos y mares como en la Tierra, en Titán lo que llueve es metano y etano, hidrocarburos que consideramos gases pero que se comportan como líquidos en el clima helado de Titán.

"Titán tiene un ciclo hidrológico activo basado en metano que ha dado forma a un complejo paisaje geológico, convirtiendo su superficie en una de las más geológicamente diversas del sistema solar", explica Lopes.

"A pesar de los diferentes materiales, temperaturas y campos de gravedad entre la Tierra y Titán, muchas características de la superficie son similares entre los dos mundos y pueden interpretarse como productos de los mismos procesos geológicos. El mapa muestra que los diferentes terrenos geológicos tienen una distribución clara con la latitud, globalmente, y que algunos terrenos cubren mucho más área que otros ", dijo Lopes.

El equipo de Lopes utilizó datos de la misión Cassini de la NASA, que funcionó entre 2004 y 2017 y realizó más de 120 sobrevuelos de la luna Titán, del tamaño de Mercurio. Específicamente, utilizaron datos del generador de imágenes de radar de Cassini para penetrar en la atmósfera opaca de nitrógeno y metano de Titán. Además, el equipo utilizó datos de los instrumentos visibles e infrarrojos de Cassini, que pudieron capturar algunas de las características geológicas más grandes de Titán a través de la neblina de metano.

"Este estudio es un ejemplo del uso de conjuntos de datos e instrumentos combinados", dijo Lopes. "Aunque no teníamos cobertura global con el radar de apertura sintética (SAR), utilizamos datos de otros instrumentos y otros modos del radar para correlacionar las características de las diferentes unidades de terreno, por lo que podríamos inferir cuáles son los terrenos incluso en áreas donde no tenemos no tiene cobertura SAR ".

El papel de Williams en el mapeo de Titán fue trabajar con el equipo de JPL para identificar qué unidades geológicas podrían determinarse usando primero las imágenes de radar y luego extrapolar esas unidades a las regiones no cubiertas por radar. Para hacerlo, Williams se basó en su experiencia trabajando con imágenes de radar en el orbitador Magellan Venus de la NASA y de un mapa geológico regional anterior de Titán que desarrolló.

"La misión Cassini reveló que Titán es un mundo geológicamente activo, donde los hidrocarburos como el metano y el etano toman el papel que el agua tiene en la Tierra", dijo Williams. "Estos hidrocarburos llueven en la superficie, fluyen en arroyos y ríos, se acumulan en lagos y mares, y se evaporan en la atmósfera. ¡Es un mundo asombroso!"