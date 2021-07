La contaminación por plástico amenaza con efectos irreversibles

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los índices actuales de contaminación por plástico a nivel mundial pueden desencadenar efectos que no podremos revertir, según un nuevo estudio publicado en la revista 'Science'.

El plástico se encuentra en todo el planeta: desde los desiertos y las cimas de las montañas hasta las profundidades de los océanos y la nieve del Ártico. En 2016, las estimaciones de las emisiones globales de plástico a los lagos, ríos y océanos del mundo oscilaban entre 9 y 23 millones de toneladas métricas al año, y una cantidad similar se emite en la tierra cada año. Se espera que estas estimaciones casi se dupliquen para el año 2025 si se aplican los escenarios habituales. Así lo señala Mine Tekman, del Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina (AWI), junto con otros tres expertos.

"El plástico está profundamente arraigado en nuestra sociedad y se filtra al medio ambiente en todas partes, incluso en países con buenas infraestructuras de gestión de residuos", afirma Matthew MacLeod, profesor de la Universidad de Estocolmo y autor principal del estudio, quien añade que las emisiones tienden a aumentar a pesar de que la concienciación sobre la contaminación por plásticos entre los científicos y el público ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Esta discrepancia no sorprende a Mine Tekman, candidata al doctorado en el Instituto Alfred Wegener de Alemania y coautora del estudio, porque la contaminación por plásticos no es sólo un problema medioambiental, sino también "político y económico". Cree que las soluciones que se ofrecen actualmente, como las tecnologías de reciclaje y limpieza, no son suficientes, y que hay que atajar el problema de raíz.

"El mundo promueve soluciones tecnológicas para reciclar y eliminar el plástico del medio ambiente. Como consumidores, creemos que si separamos adecuadamente nuestra basura de plástico, toda ella se reciclará por arte de magia. Tecnológicamente, el reciclaje del plástico tiene muchas limitaciones, y los países que tienen buenas infraestructuras han estado exportando sus residuos de plástico a países con peores instalaciones", advierte.

Por ello, recuerda que "para reducir las emisiones hay que tomar medidas drásticas, como limitar la producción de plástico virgen para aumentar el valor del plástico reciclado, y prohibir la exportación de residuos de plástico a menos que sea a un país con mejor reciclaje", dice Tekman, que ayudó a desarrollar el portal en línea litterbase.org de AWI, que recopila la literatura científica sobre la basura marina y sus impactos de forma continuamente actualizada.

El plástico se acumula en el medio ambiente cuando las cantidades emitidas superan las que se eliminan mediante iniciativas de limpieza y procesos ambientales naturales, lo que ocurre mediante un proceso de varios pasos conocido como meteorización.

"La meteorización del plástico se produce debido a muchos procesos diferentes, y hemos avanzado mucho en su comprensión. Pero la meteorización cambia constantemente las propiedades de la contaminación por plástico, lo que abre nuevas puertas a más preguntas", afirma Hans Peter Arp, investigador del Instituto Geotécnico Noruego (NGI) y profesor de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), que también ha sido coautor del estudio.

"La degradación es muy lenta y no es eficaz para detener la acumulación, por lo que la exposición al plástico erosionado no hará más que aumentar", añade Arp. Por tanto, el plástico es un "contaminante poco reversible", tanto por sus continuas emisiones como por su persistencia en el medio ambiente.

Los entornos remotos están especialmente amenazados, como explica la coautora Annika Jahnke, investigadora del Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental (UFZ) y profesora de la Universidad RWTH de Aquisgrán: "En los entornos remotos, los restos de plástico no pueden eliminarse mediante limpiezas, y la meteorización de los grandes artículos de plástico dará lugar inevitablemente a la generación de un gran número de partículas micro y nanoplásticas, así como a la lixiviación de sustancias químicas añadidas intencionadamente al plástico y a otras sustancias químicas que se desprenden de la espina dorsal del polímero plástico".

"Así pues --prosigue--, el plástico en el medio ambiente es un objetivo en constante movimiento de creciente complejidad y movilidad. Dónde se acumula y qué efectos puede causar son difíciles o incluso imposibles de predecir".

Además de los daños ambientales que la contaminación por plásticos puede causar por sí sola al enredar animales y tener efectos tóxicos, también podría actuar junto con otros factores de estrés ambiental en zonas remotas para desencadenar efectos de gran alcance o incluso globales.

El nuevo estudio expone una serie de ejemplos hipotéticos de posibles efectos, como la exacerbación del cambio climático debido a la interrupción de la bomba de carbono global, y la pérdida de biodiversidad en el océano donde la contaminación por plásticos actúa como un factor de estrés adicional a la sobrepesca, la pérdida de hábitat en curso causada por los cambios en la temperatura del agua, el suministro de nutrientes y la exposición química.

En conjunto, los autores consideran que la amenaza de que el plástico que se emite hoy pueda desencadenar impactos a escala global y poco reversibles en el futuro es una "motivación convincente" para tomar medidas a medida para reducir fuertemente las emisiones.

"Ahora mismo, estamos cargando el medio ambiente con cantidades crecientes de contaminación plástica poco reversible. Hasta ahora, no vemos evidencias generalizadas de malas consecuencias, pero si el plástico meteorizado desencadena un efecto realmente malo, es probable que no podamos revertirlo --advierte MacLeod--. El coste de ignorar la acumulación de contaminación plástica persistente en el medio ambiente podría ser enorme. Lo racional es actuar lo más rápidamente posible para reducir las emisiones de plástico al medio ambiente".