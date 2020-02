Crean un filtro para Twitter que elimina las fotos de desnudos frontales masculinos de los mensajes directos

MADRID, 17 Feb. (Portaltic/EP) -

Una desarrolladora de 'software' ha creado un filtro para la red social Twitter para evitar que las fotos de hombres desnudos no deseadas enviadas a través de mensajes directos lleguen a sus destinatarios.

El filtro, llamado 'Safe DM' (mensaje directo seguro, en inglés), se lanzó el pasado viernes y su objetivo es bloquear y eliminar las imágenes de desnudos no deseadas enviados a través de la plataforma.

'Safe DM' ha sido desarrollado por la desarrolladora Kelsey Bressler, que utilizó Inteligencia Artificial (IA) para crear el 'plugin' y entrenó su algoritmo con imágenes que solicitó a través de la red social.

I'm soliciting dick pics at the handle @showyodiq . This is not a joke.I am testing a filter that is under development which will automatically detect dick pics in DMs and handle them on behalf of the user (delete, delete&block). 18+ , consensual, human dicks only please.