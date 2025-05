Cuando se trata de soberanía, "nadie gana la partida"

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

Es la opinión de José Juan Ruiz, panelista en el II Foro Transformaciones de Madrid, junto a Raul Jungmann y Wiston Fritsch, moderado por Lucía Abellán.

"¿Cómo estar seguros en el nuevo orden?" fue la pregunta principal del panel que abrió el viernes (9) en Madrid el II Foro Transformaciones, organizado por el Foro Brasil Europa Integración (FIBE). Abrieron la segunda jornada de debates sobre los 100 primeros días de 2025 José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano; Raul Jungmann, director general del Instituto Brasileño de Minería (IBRAM), y el economista Winston Fritsch. La periodista Lucía Abellán, redactora jefe de Internacional de EL PAÍS, que medió en la interacción, provocó que analizaran "Soberanía: ¿cómo estar seguros en el nuevo orden?".

José Juan Ruiz sostuvo que la soberanía es también una búsqueda económica. “Esta idea de que seremos soberanos y autosuficientes en lo económico, energético, político y cultural es la cooperación del siglo XIX”, destacó Ruiz. "No gano este juego de soberanía. Para ser soberano, necesito dejar de serlo", concluyó.

Raúl Jungmann dijo que ve “un creciente desorden en la gobernanza”, refiriéndose al crecimiento de los armamentos y los conflictos globales actuales. “Para lograr una mayor seguridad, necesitamos reformas, especialmente en términos de seguridad de la ONU, lo cual no es fácil”, dijo. Jungmann citó algunos de sus peores presagios como el conflicto entre Pakistán y la India, “los países atómicos que no están en el TNP (Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares)”, el fin por parte de Trump del acuerdo sobre misiles intermedios en 2019 y la renovación o no del Nuevo START en febrero de 2016.

A su vez, Winston Fritsch abordó la definición de soberanía: "La soberanía no es autarquía. La soberanía es la capacidad de un país para tomar decisiones que considera de interés nacional. Es luchar por el bien del país". Fritsch dijo que Brasil está colocado en una situación totalmente multilateral y que defender el multilateralismo es defender el interés nacional. El economista afirmó que Donald Trump es “el resultado de una situación en la que se encuentra Estados Unidos” y que es una tontería defender la autocracia. Nadie es autárquico. Tenemos que luchar por el multilateralismo.

Jungmann también comentó sobre la soberanía alimentaria y las disputas por recursos estratégicos, como las tierras raras y los semiconductores: "La seguridad alimentaria depende en gran medida de estos minerales estratégicos críticos. (…) Las tierras raras son fundamentales para la defensa y su demanda es enorme hoy en día".