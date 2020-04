Cuatro microsatélites observarán el viento que sale de la corona solar

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una misión de microsatélites de la NASA para obtener imágenes de la corona exterior del Sol, denominada PUNCH y que desarrolla el Southwest Research Institute (SwRI) , ha superado una importante revisión de requisitos y definición de misión que la confirma en el camino para su lanzamiento previsto en 2023.

PUNCH, (Polarimeter to UNify the Corona and Heliosphere) consiste una constelación de cuatro satélites del tamaño de una maleta que orbitarán la Tierra, estudiando cómo la corona del Sol se conecta con el medio interplanetario, para comprender mejor cómo las estructuras coronales infunden masa y energía al viento solar.

"Durante más de 50 años, hemos estudiado la corona solar mediante imágenes remotas y el viento solar mediante muestreo directo", dijo en un comunicado el investigador principal de PUNCH, Craig DeForest, de la División de Ciencia e Ingeniería Espacial de SwRI. "PUNCH cerrará esa brecha al generar imágenes del viento solar en sí mismo mientras sale de los confines de la corona del Sol".

El viento solar, una corriente supersónica de partículas cargadas emitidas por el Sol, llena la heliosfera, la región del espacio en forma de burbuja que abarca nuestro sistema solar. Su límite, donde se equilibran las presiones del viento interestelar medio y solar, termina la esfera de influencia del Sol.

PUNCH es una constelación de cuatro satélites separados del tamaño de una maleta programados para lanzarse en 2023 en una formación de órbita polar. Un satélite lleva un coronógrafo, el Narrow Field Imager, que captura imágenes de la corona del Sol continuamente. Las otras tres tienen cámaras de gran angular desarrolladas por SwRI, Wide Field Imagers (WFI), optimizadas para obtener imágenes del viento solar. Estos cuatro instrumentos trabajan juntos para formar un solo campo de visión que abarca 90 grados del cielo, centrado en el Sol.