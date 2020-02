Se cumplen 19 años del primer aterrizaje en un asteroide

Publicado 12/02/2020 11:26:50 CET

La nave Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR), renombrada como NEAR Shoemaker en honor a Eugene Shoemaker, logró el 12 de febrero de 2001 el hito de ser la primera en aterrizar en un asteroide.

Fue una misión espacial de la NASA (la primera perteneciente al programa Discovery) consistente en el envío de una sonda a un asteroide cercano a la Tierra, en concreto a (433) Eros (el segundo mayor asteroide cercano a la Tierra, con un tamaño de 13 por 13 por 33 kilómetros). Se trató de la primera sonda en orbitar y finalmente aterrizar (improvisadamente) en un asteroide. NEAR pasó un año estudiando Eros antes de posarse sobre él, informa la NASA.

La sonda fue lanzada el 17 de febrero de 1996 a bordo de un cohete Delta desde Cabo Cañaveral. Tras el sobrevuelo del asteroide (253) Matilde, se acercó a la Tierra para una maniobra de asistencia gravitatoria el 23 de enero de 1998. El 20 de diciembre de ese mismo año debería haber ejecutado el primero de varios encendidos del motor necesarios para alcanzar Eros, pero un fallo de software lo impidió, haciendo que se perdiese el contacto con la nave temporalmente.

Tras restablecer el contacto y resolver el problema, se diseñó un plan mediante el cual NEAR sobrevolaría Eros el 23 de diciembre a las a una velocidad de 965 metros por segundo y una distancia de 3827 kilómetros, y seguiría su camino para, tras varios encendidos del motor, seguir una trayectoria de acercamiento al asteroide y finalmente alcanzarlo de nuevo y entrar en su órbita el 14 de febrero de 2000.

La órbita inicial de NEAR alrededor de Eros era aproximadamente circular, con un radio de unos 200 kilómetros. La órbita fue reduciéndose mediante sucesivos encendidos del motor, primero a una órbita de unos 50 kilómetros de radio el 30 de abril de 2000, y a una de 35 kilómetros el 14 de julio de 2000. Fue elevada de nuevo a 200 kilómetros y luego reducida de nuevo a 35 kilómetros en el periodo hasta el 13 de diciembre. Finalmente, la sonda aterrizó en la superficie del asteroide el 12 de febrero de 2001.