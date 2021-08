Curiosity lleva años estudiando sedimentos que no son de un lago

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad de Hong Kong han descubierto que los sedimentos medidos durante la mayor parte de la misión del rover Curiosity de la NASA en realidad no se formaron en un lago.

En 2012, la NASA aterrizó el rover Curiosity en el cráter Gale en Marte porque muchos científicos pensaban que el cráter era el sitio de un antiguo lago en Marte hace más de 3.000 millones de años. Desde entonces, el rover ha estado conduciendo, realizando análisis geológicos con su conjunto de instrumentos durante más de 3.190 soles (días marcianos, equivalentes a 3.278 días terrestres).

Después de analizar los datos, los investigadores del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Hong Kong han descubierto que el rover de la NASA ha estado en realidad explorando sedimentos superficiales movidos por el viento.

El equipo de investigadores sugirió que el gran montículo de rocas sedimentarias explorado y analizado durante los últimos ocho años en realidad representa arena y limo depositados como caída de aire de la atmósfera y reconfigurados por el viento. Los minerales de alteración formados por la interacción entre el agua y la arena no ocurrieron en un entorno de lago. El ambiente "húmedo", proponen, en realidad representa una meteorización similar a la formación del suelo bajo la lluvia en una atmósfera antigua que era muy diferente a la actual.

El descubrimiento se publicó recientemente en Science Advances en un artículo dirigido por el estudiante de posgrado de investigación Jiacheng LIU, su asesor, el profesor asociado, el Dr. Joe MICHALSKI, y el coautor, el profesor Mei Fu ZHOU, todos ellos afiliados al Departamento de Ciencias de la Tierra. Los investigadores utilizaron mediciones químicas y mediciones de difracción de rayos X (XRD), además de imágenes de texturas de rocas, para revelar cómo las tendencias de composición de las rocas se relacionan con los procesos geológicos.

"Jiacheng ha demostrado algunos patrones químicos muy importantes en las rocas, que no se pueden explicar en el contexto del entorno de un lago", dijo en un comunicado Michalski. "El punto clave es que algunos elementos son móviles, o fáciles de disolver en agua, y algunos elementos están inmóviles, es decir, permanecen en las rocas. El hecho de que un elemento sea móvil o inmóvil depende no solo del tipo de elemento, sino también de las propiedades del fluido. ¿Era el fluido ácido, salino, oxidante, etc. Los resultados de Jiacheng muestran que los elementos inmóviles están correlacionados entre sí y están fuertemente enriquecidos en elevaciones más altas en el perfil de la roca? Esto apunta hacia la erosión de arriba hacia abajo como se ve en los suelos. Además, muestra que el hierro se agota a medida que aumenta la meteorización, lo que significa que la atmósfera en ese momento se estaba reduciendo en el antiguo Marte, no oxidándose como en el planeta oxidado de hoy en día ".

Comprender cómo evolucionó la atmósfera marciana y el medio ambiente de la superficie en su conjunto es importante para la exploración de una posible vida en Marte, así como nuestra comprensión de cómo la Tierra pudo haber cambiado durante su historia temprana.

"Obviamente, estudiar Marte es extremadamente difícil y es necesaria la integración de metodologías creativas y tecnológicamente avanzadas. Liu y sus coautores han realizado observaciones interesantes mediante la utilización de técnicas de teledetección para comprender la composición química de los sedimentos antiguos que informan sobre su desarrollo temprano. Sus datos presentan desafíos a las hipótesis existentes tanto para el entorno deposicional de estas formaciones rocosas únicas como para las condiciones atmosféricas en las que se formaron; específicamente, los autores muestran evidencia de procesos de meteorización bajo una atmósfera reductora en un entorno subareal similar a un desierto, en lugar de formación en un ambiente de lago acuoso. De hecho, este trabajo inspirará direcciones nuevas y emocionantes para futuras investigaciones", añadió el profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Tierra, el doctor Ryan McKenzie.