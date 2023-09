Este Monster Truck realizó una acrobacia tan impresionante que ha obligado a los espectadores a preguntarse si es real

MADRID, 18 Sep. (EDIZIONES) -

Este breve y fascinante vídeo muestra lo que parece ser un Monster Truck realizando un triple salto en reversa en una pista de tierra. La maniobra ha dejado a la gente especulando si fue creado usando inteligencia artificial o con cualquier otra herramienta.

Después de que Justin Eglitis, de 31 años, subiera el vídeo a Instagram, los usuarios empezaron a cuestionar la realidad de esta acrobacia y lo que supuestamente hay detrás del "camión monstruo".

Emocionante para la vista, pero desconcertante para el cerebro, este truco invertido en una pista de tierra en Carolina del Sur, EE.UU., ha atraído más de un millón de visitas en línea.

Justin, de Torrance, Los Ángeles (EE.UU.), ha visto cómo su cuenta de Instagram explotaba a raíz del vídeo, con más de 400.000 seguidores que adoran el monster truck.

Un usuario dijo: "Vaya, no me había dado cuenta de que había una versión monster truck del camión RC". Un segundo se preguntaba: "¿Qué tamaño tiene esta máquina? No lo entiendo".