Desconecta.- Una mujer grita en la cara de su prometido durante una impactante pedida de mano

MADRID, 16 May. (EDIZIONES) -

Esta mujer se llevó un buen susto cuando pensó que había salido a comer con sus amigas y se dio la vuelta para ver a su prometido detrás de ella con un anillo.

Kurstin O'Neill, de 29 años y natural de Kentucky (EE.UU.), se quedó tan sorprendida que acabó gritándole a la cara a su ahora prometido Mike cuando le vio con el anillo. En el momento, estaba sentada con unos amigos posando para una foto y no se dio cuenta de que Mike se acercaba sigilosamente por detrás para hacerle la pregunta.

Kurstin explica: "Mis amigos me invitaron a almorzar y Mike me había acercado con el coche, pero yo no sabía que, después de dejarme, había doblado la esquina y aparcado para poder acercarse con el anillo".

Kurstin no sospechaba nada aunque la pareja ya había hablado sobre casarse y ella sabía que iba a ocurrir en algún momento. Asegura que quedó "absolutamente" sorprendida y extasiada. Además, comenta que le impresionó mucho el tamaño de la piedra del anillo.

Mike había estado planeando el brunch durante meses con las amigas de su prometida para asombrarla: "Estoy muy sorprendida de que haya sido capaz de mantenerlo en secreto".