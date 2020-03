Detectan un ciberataque de 'hackers' chinos con temática sobre el coronavirus

MADRID, 12 Mar. (Portaltic/EP) -



La compañía de ciberseguridad Check Point ha detectado un ciberataque llevado a cabo por un grupo de 'hackers' chinos con temática del coronavirus contra el Ministerio de Asuntos Exteriores de Mongolia.



Los ciberdelincuentes enviaron a los funcionarios de Mongolia, a través de correos electrónicos, documentos adjuntos maliciosos y tenían como objetivo acceder a los sistemas informáticos de forma remota y robar información sensible.



Uno de los documentos utilizados por los 'hackers' se llamaba 'Sobre la propagación de nuevas infecciones de Coronavirus' y citaba al Comité Nacional de Salud de China, según ha indicado Check Point en un comunicado remitido a Europa Press.



Concretamente, el grupo de 'hackers' infectaba los archivos con virus llamados RoyalRoad, que descarga un archivo cada vez que el usuario inicia la aplicación de Word e infecta todos los archivos con extensión WLL.



De esta forma, al abrir cualquier archivo con Word, se descarga un 'malware' que infecta el equipo del usuario y permite que los ciberdelincuentes accedan y roben información sensible.



Los expertos de Check Point han logrado detectar la autoría del ciberataque gracias a la extracción de las huellas dactilares que dejaron los cibercriminales en el código del 'malware' almacenado en sus servidores.



Asimismo, la compañía ha señalado que el grupo de 'hackers' chinos ha estado operando desde 2016 y que sus objetivos habituales son entidades públicas y empresas de telecomunicaciones de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Mongolia.



"El covid-19 no sólo representa una amenaza física, sino también una ciberamenaza", ha indicado el jefe de Inteligencia de Amenazas de la empresa de ciberseguridad, Lotem Finkelsteen. "Un grupo chino de APT aprovechó el interés público sobre todo lo relacionado con el coronavirus para su propio beneficio, por lo cual decidieron utilizarlo como una novedosa cadena de infecciones informáticas", ha añadido.



Finkelsteen también ha indicado que "todas las empresas públicas y de telecomunicaciones a nivel mundial deberían proteger sus documentos y sitios web relacionados con el coronavirus".