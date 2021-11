Dioses alados escitas en una placa única excavada en Rusia

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Arqueólogos rusos han descubierto una placa única que representa a dioses escitas alados rodeados de grifos durante sus excavaciones del cementerio Devitsa V en la región de Voronezh.

Pueblos de origen iranio, los escitas poblaron amplias zonas de la estepa euroasiática entre los siglos IX a.C. y el IV de nuestra era. Se caracterizaban por una cultura basada en el pastoreo nómada y la cría de caballos de monta.

"El hallazgo ha hecho una contribución importante a nuestros conceptos de las creencias escitas. En primer lugar, un número particular de dioses están representados a la vez en un elemento. En segundo lugar, nunca antes había sucedido que un elemento con dioses representados se haya encontrado tan lejos del al noreste de los principales centros escitas", dijo en un comunicado el jefe de la expedición, el profesor Valeriy Gulyaev, del IA RAS (Institute of Archaeology of Russian Academy of Sciences).

El cementerio Devitsa V, llamado así por el área de la aldea vecina, fue encontrado en 2000 por la expedición arqueológica Don de IA RAS. El sitio está situado en la colina de la margen derecha del río Devitsa y es un grupo de 19 montículos que se sitúan en dos cadenas paralelas que se extienden de oeste a este. Sin embargo, una parte importante de los túmulos antiguos ya ha desaparecido: la zona de la necrópolis pertenece a un sector agrícola y se está arando activamente.

Desde 2010 el sitio ha sido estudiado sistemáticamente por los especialistas de la expedición Don de IA RAS. Durante las excavaciones del cementerio, ya se han hecho algunos grandes descubrimientos. En 2019, se encontró un entierro que contenía los restos de una mujer guerrera y una anciana con un sombrero ceremonial femenino conocido como calathus.

En una temporada de campo en 2021, la expedición arqueológica del Don continuó estudiando la necrópolis. Los arqueólogos comenzaron la excavación del montículo 7 en la parte central del cementerio Devitsa V en las cercanías del túmulo 9.

La tumba principal se refería a la época escita y se remontaba al siglo IV a.C. estaba ubicada casi debajo del centro de un montículo y era una tumba de madera de 7,5 x 5 metros. En la antigüedad se cubría con medias vigas de roble que estaban sostenidas por los diecisiete grandes pilares de roble en las tumbas. Esta es la tumba más grande de todas las encontradas en la necrópolis de Devitsa V.

El túmulo ya había sido saqueado en la antigüedad. Los ladrones colocaron un amplio pozo de prueba y "limpiaron" una parte central del entierro, incluido el esqueleto. Sin embargo, en el momento del saqueo el techo de la tumba ya se había caído y es por eso que en la mezcla de tierra y restos de árboles en los márgenes de las tumbas se han conservado algunos ajuares. Los elementos encontrados coinciden completamente con los elementos principales de la "tríada" escita. En la tumba de un guerrero se encontraron equipos, arneses y artefactos de "estilo animal".

Había un esqueleto de un hombre de 40 a 49 años en la tumba. Junto a su cabeza, los arqueólogos encontraron muchas pequeñas placas de semiesfera de oro que decoraban el lecho funerario. Junto con el esqueleto se encontraron un cuchillo de hierro y una costilla de caballo (probablemente, los restos de la comida ceremonial), una punta de lanza y tres cabezas de jabalina. Los científicos han podido reconstruir la longitud del arma confiando en que los contrapesos de la parte inferior del arma de asta que se han mantenido intactos. La lanza tenía unos 3,2 metros de largo y la longitud de las jabalinas era de unos 2,2 metros.

En la esquina sureste de la tumba había fragmentos de tres arneses para caballos: brocas de caballo, hebillas de cincha, cenefas de hierro, así como colgantes escitas de hierro, bronce y hueso. Los arqueólogos también han encontrado seis placas de bronce en forma de lobos con leyes de muecas que estaban decoradas con mejillas de caballo, dos en cada arnés. Junto al arnés del caballo había una mandíbula cortada de un oso joven que atestigua, según los científicos, el culto al oso. Aparte de ella, se han encontrado una copa moldeada y una vasija grande con vidriado negro en diferentes partes de la tumba.

En la parte noreste de la tumba separada de otros elementos y a pocos metros del esqueleto se encontró una placa cuadrada de plata clavada con muchos clavos plateados a una base de madera. La longitud de la placa era de 34,7 cm, con el ancho en la parte central de 7,5 cm.

En la parte central del plato hay una figura alada frente a una Diosa de la fertilidad animal y humana. La Diosa se conoce como Argimpasa. La parte superior de su cuerpo está despojada y tiene un gorro, probablemente una corona con cuernos, en su cabeza. La Diosa está rodeada por ambos lados con las figuras de grifos alados con cabeza de águila. Las representaciones de este tipo, donde se mezclan las tradiciones de Asia Menor y la antigua Grecia, se encuentran a menudo en las excavaciones de los túmulos escitas de la región del Mar del Norte, la región de las estepas forestales de Dnieper y el Cáucaso del Norte.

El lado izquierdo de la placa está formado por dos placas cuadradas decoradas con las representaciones de criaturas sincréticas de pie en la llamada pose heráldica (una frente a la otra, cerca una de la otra con sus patas).

Desde el lado derecho, dos hebillas redondas están unidas a la placa en cada una de las cuales se representa un personaje antropomórfico con una corona en la cabeza de pie rodeado por dos grifos. Quiénes son esos personajes y qué elemento fue decorado con este plato sigue siendo un tema abierto.