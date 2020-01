Documentan el uso de herramientas por aves marinas por primera vez

Publicado 03/01/2020 12:54:40 CET

El primer ejemplo de uso de herramientas por parte de aves marinas ha sido documentado en frailecillos, que utilizan palos para rascarse una parte de su cuerpo.

Tres investigadores de la Universidad de Oxford y el Centro de Investigación de Naturaleza del Sur de Islandia reportan este descubrimiento en Proceedings of the National Academy of Sciences.

En las últimas décadas, los investigadores han encontrado muchos ejemplos de primates no humanos que usan herramientas; también se ha encontrado que varios tipos de aves paseriformes usan herramientas. Se han observado cuervos usando palos para muchos propósitos, y se han visto loros rompiendo conchas marinas con rocas.

Pero hasta ahora, no se han observado casos de uso de herramientas por parte de las aves marinas. Debido a sus cerebros relativamente pequeños, muchos en el campo creían que simplemente no tenían la capacidad de hacer uso de una herramienta. Pero los investigadores en este nuevo esfuerzo han refutado estas creencias.

Los investigadores informan que un miembro de su grupo fue testigo de cómo un frailecillo agarraba y usaba un palo para rascarse la espalda mientras se sacudía en el agua hace cuatro años. Pero debido a que no tenía una cámara con ella, no pudo capturar evidencia del uso de la herramienta en acción. Mucho más recientemente, los investigadores pudieron grabar en video un frailecillo agarrando un palo pequeño y usándolo para rascar su parte inferior. Además de representar el primer uso conocido de una herramienta por un ave marina, también es la primera observación de un ave de cualquier tipo que utiliza una herramienta para rascarse.

Los investigadores señalan que el pájaro en su grabación vivía en la isla Grimsey en Islandia, donde las aves sufren de parásitos en su plumaje. Además, señalan que el año pasado se sabía que era particularmente malo para las infestaciones de garrapatas. Sugieren que usar un palo afilado podría haber sido más efectivo para eliminar las plagas que los picos. También señalan que debido a que presenciaron el uso de herramientas en dos lugares separados por una gran distancia, parece probable que el uso de herramientas entre los frailecillos sea común.