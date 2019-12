Drones constatan la inestabilidad de la capa de hielo de Groenlandia

Publicado 03/12/2019 11:02:23 CET

La segunda capa de hielo más grande del mundo y el mayor contribuyente al aumento global del nivel del mar se está inestabilizando por las fracturas resultado del agua de deshielo.

Utilizando drones modificados lo suficientemente fuertes como para soportar las condiciones extremas del Ártico, los investigadores dirigidos por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, hicieron las primeras observaciones basadas en drones de cómo se forman las fracturas debajo de los lagos de agua de deshielo en la capa de hielo de Groenlandia.

Estas fracturas causan drenajes catastróficos de los lagos, en los que se transfieren grandes cantidades de agua superficial al ambiente sensible debajo del hielo.

El estudio, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', muestra cómo se transfiere el agua y cómo responde la capa de hielo. Los investigadores encontraron que la entrada de agua de deshielo expandió el lago y el drenaje comenzó cuando el borde del lago se cruzó con una fractura, que se formó un año antes.

Cada verano, se forman miles de lagos en la capa de hielo de Groenlandia a medida que el clima se calienta. Muchos de estos lagos pueden drenarse en solo unas pocas horas, creando cavernas conocidas como moulins, a través de las cuales el agua desciende al fondo de la capa de hielo.

Estas cavidades generalmente permanecen abiertas durante el resto de la temporada de deshielo, ya que el agua de deshielo de los arroyos y ríos en la superficie desciende debajo del hielo. Dado que la capa de hielo es típicamente de un kilómetro de espesor o más, el flujo de agua hacia los moulins puede ser la cascada más grande del mundo.

Mientras realizaba la investigación desde un campamento en Store Glacier, en el noroeste de Groenlandia, el equipo fue testigo de cómo esta fractura se activó y cómo se propagó 500 metros más adentro del lago, haciendo que el lago se drene rápidamente. En múltiples vuelos con drones, el equipo pudo documentar el flujo de agua hacia la fractura y la vía posterior del agua bajo el hielo.

En una reconstrucción detallada del evento, que rara vez se observa directamente, el equipo, que también incluyó investigadores de las universidades de Aberystwyth y Lancaster, mostró cómo el agua de deshielo provoca la formación de nuevas fracturas, así como la expansión de fracturas latentes.

En solo cinco horas, cinco millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a 2.000 piscinas olímpicas, se escurrieron al fondo de la capa de hielo a través de la fractura, lo que provocó la formación de una nueva cavidad y redujo el lago a un tercio de su original volumen.

Esto hizo que el flujo de hielo se acelerara de una velocidad de dos metros por día a más de cinco metros por día a medida que el agua superficial se transfirió al lecho, lo que a su vez levantó la capa de hielo en medio metro.

El metraje de drones admite modelos de computadora utilizados por el mismo equipo de investigadores para mostrar que el drenaje de lagos derretidos en Groenlandia puede ocurrir en una reacción en cadena. El nuevo estudio proporciona una idea de cómo podrían desencadenarse estas reacciones en cadena, a través de lagos que pueden drenar a través de fracturas existentes.

"Es posible que hayamos subestimado los efectos de estos glaciares en la inestabilidad general de la capa de hielo de Groenlandia --admite en un comunicado el coautor primero Tom Chudley, estudiante de doctorado en Scott Polar Research y piloto de drones del equipo--. Es raro observar estos lagos de rápido drenaje, tuvimos la suerte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado".

"Estos glaciares ya se están moviendo bastante rápido, por lo que el efecto de los lagos puede no parecer tan dramático como en los glaciares de movimiento más lento en otros lugares, pero el efecto general es de hecho muy significativo", apunta el doctor Poul Christoffersen, quien dirigió la investigación.

"Hasta la fecha, la mayoría de las observaciones son proporcionadas por satélites --prosigue--. Esto nos permite ver lo que sucede en toda la capa de hielo, pero las observaciones basadas en drones dan muchos más matices a nuestra comprensión de estos drenajes de los lagos. También podemos observar la formación y reapertura de fracturas, lo que no es posible desde los satélites".

Los drones, que fueron construidos en el Scott Polar Research Institute, fueron equipados con piloto automático y navegaron de manera autónoma a lo largo de rutas de vuelo preprogramadas en misiones que duraron hasta una hora cada una.

Al instalar también un GPS a bordo, el equipo pudo ubicar geográficamente con precisión y unir cientos de fotos tomadas durante cada encuesta. Las fotos se usaron para crear reconstrucciones 3D detalladas de la superficie de la capa de hielo.

Los hallazgos muestran que los glaciares de flujo rápido en Groenlandia están sujetos a un forzamiento significativo por el agua de deshielo superficial. También muestran que los cambios en el flujo de hielo ocurren en escalas de tiempo mucho más cortas que las consideradas posibles hasta ahora.

Christoffersen lidera el proyecto RESPONDER financiado por la UE, del cual este estudio fue parte. El equipo de RESPONDER está utilizando el metraje del dron para identificar 'puntos calientes' donde la capa de hielo se comporta de manera sensible.

Utilizando equipos de perforación, el equipo ahora está explorando cómo se acomoda el agua en el sistema de drenaje basal y cómo la capa de hielo puede cambiar en las próximas décadas a medida que el clima continúa calentándose.

La diferencia entre la acumulación de nieve y la pérdida de hielo en la capa de hielo de Groenlandia actualmente asciende a mil millones de toneladas de hielo que se pierden todos los días. Esta pérdida neta de hielo está creciendo, lo que hace que la capa de hielo de Groenlandia sea el mayor contribuyente al aumento global del nivel del mar.