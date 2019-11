Drones revelan un importante asentamiento precolombino en Florida

Publicado 07/11/2019 10:39:52 CET

Una antigua aldea en la costa norte del Golfo de Florida jugó un papel fundamental en la geopolítica precolombina por la producción de cuentas de conchas marinas, en el periodo 900-1200 de nuestra era.

Las cuentas, utilizadas en los rituales de la época, eran muy apreciadas en comunidades tan alejadas de la costa como en el bajo Medio Oeste.

"En forma, escala y propósito, el asentamiento de la Isla Raleigh no tiene paralelo en el registro arqueológico del sudeste estadounidense", dijo Ken Sassaman, profesor de Arqueolgía en la Universidad de Florida, y coautor del estudio, en un comunicado.

Los investigadores utilizaron drones para estudiar el antiguo asentamiento en una fracción del tiempo que los métodos tradicionales habrían necesitado. Trabajando con socios en el Laboratorio de vuelo no tripulado GatorEye, el equipo equipó el dron con escáneres láser LiDAR que recopilaron rápidamente detalles arquitectónicos y datos topográficos con una resolución sin precedentes.

El LiDAR arrojó luz sobre cómo se organizó el asentamiento, un complejo de al menos 37 espacios residenciales rodeados por crestas de conchas de ostras de 4 metros de altura, para hacer cuentas en el mismo lugar donde se encontraron conchas. En varios de los espacios habitables, las excavaciones de los investigadores descubrieron una amplia evidencia de la producción de cuentas a gran escala.

El asentamiento de Raleigh es una de las pocas comunidades costeras donde se ha encontrado una producción artesanal tan extensa.

"Lo que tenemos aquí es un asentamiento en la fuente de esta materia prima en el momento en que la concha marina comenzaba a convertirse en un elemento social muy demandado", dijo Barbour. "El hecho de que tengamos una fuerte evidencia de la fabricación de cuentas en un sitio con una arquitectura igualmente impresionante para guiarnos en la comprensión de cómo se organizó socialmente la producción hace que este lugar sea realmente especial, y hasta ahora es el único lugar como este que conocemos".

Los hallazgos han sido publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences.