Los edificios de madera, posibles sumideros globales de CO2

Reemplazar cemento y acero en la construcción urbana por madera sería doblemente positivo para la estabilización climática, ya que así los edificios podrían convertirse en un sumidero global de CO2.

Según los autores del estudio, publicado en la revista 'Nature Sustainability' , en primer lugar esta medida puede evitar las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de cemento y acero.

Pero, en segundo lugar, puede convertir los edificios en un sumidero de carbono a medida que almacenan el CO2 tomado del aire por los árboles que se cosechan y se utilizan como madera de ingeniería.

Sin embargo, aunque la cantidad requerida de extracción de madera está disponible en teoría, tal mejoramiento necesitaría claramente un manejo y gobernanza forestal más cuidadosos y sostenibles, subraya el equipo internacional de autores.

"La urbanización y el crecimiento de la población crearán una gran demanda para la construcción de nuevas viviendas y edificios comerciales, por lo que la producción de cemento y acero seguirá siendo una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero a menos que se aborde adecuadamente", dice la autora principal del estudio, Galina Churkina, afiliada a la Escuela de Estudios Forestales y Ambientales de Yale y al Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), en Alemania.

"Sin embargo, este riesgo para el sistema climático global podría transformarse en un medio poderoso para mitigar el cambio climático al aumentar sustancialmente el uso de madera de ingeniería para la construcción en todo el mundo --añade--. Nuestro análisis revela que este potencial puede realizarse bajo dos condiciones. Primero, el los bosques explotados se gestionan de manera sostenible".

Los científicos han calculado cuatro escenarios para los próximos treinta años. Suponiendo que los negocios sigan como de costumbre, solo el 0,5 por ciento de los edificios nuevos se construirán con madera para 2050. Esto podría aumentar hasta el 10 por ciento o el 50 por ciento, si la fabricación de madera en masa aumenta en consecuencia.

Si los países con un bajo nivel de industrialización actual también hacen la transición, incluso el 90 por ciento de la madera es concebible, dicen los científicos. Esto podría resultar en el almacenamiento de entre 10 millones de toneladas de carbono por año en el escenario más bajo y cerca de 700 millones de toneladas en el escenario más alto.

Además, la construcción de edificios de madera reduce al menos a la mitad las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero procedentes de la fabricación de acero y cemento. Esto podría parecer menos que la cantidad actual de aproximadamente 11.000 millones de toneladas de emisiones de carbono por año, pero el cambio a la madera haría una gran diferencia para lograr los objetivos de estabilización del clima del acuerdo de París.

Suponiendo que se continúe construyendo con hormigón y acero y suponiendo un aumento de la superficie por persona, siguiendo las tendencias del pasado, las emisiones acumuladas de los materiales de construcción basados en minerales podrían alcanzar hasta una quinta parte del presupuesto de emisiones de CO2 hasta 2050, un presupuesto que no debería ser superado si queremos mantener el calentamiento por debajo de los 2°C como prometieron los gobiernos en el acuerdo de París.

Es importante que para alcanzar un nivel de cero emisiones netas a mediados de siglo, las sociedades necesitan algún tipo de sumidero de CO2 para equilibrar las emisiones difíciles de evitar, especialmente las de la agricultura.

Los edificios podrían ser ese sumidero, si están hechos de madera. Un edificio residencial de cinco pisos estructurado en madera laminada puede almacenar hasta 180 kilos de carbono por metro cuadrado, tres veces más que en la biomasa aérea de bosques naturales con alta densidad de carbono.

Aún así, incluso en el escenario de madera del 90 por ciento, el carbono acumulado en ciudades basadas en la madera durante más de treinta años sumaría menos de una décima parte de la cantidad total de carbono almacenado en la superficie de los bosques en todo el mundo.

"Proteger los bosques de la tala insostenible y una amplia gama de otras amenazas es, por lo tanto, clave para aumentar sustancialmente el uso de la madera --enfatiza el coautor Christopher Reyer, de PIK--. Nuestra visión para la gestión y gobernanza forestal sostenible podría mejorar la situación de los bosques en todo el mundo, ya que se valoran más".

Los científicos resumen múltiples líneas de evidencia desde estadísticas oficiales de cosecha hasta modelos de simulación complejos para encontrar que, teóricamente, los potenciales de explotación de madera no explotados cubrirían la demanda del escenario de madera del 10 por ciento. Incluso podría cubrir la demanda del escenario de madera del 50 y 90 por ciento si el área de piso por persona en edificios en todo el mundo no aumentara y se mantuviera en el promedio actual.

"Hay bastante incertidumbre al respecto, pero parece que vale la pena explorarlo --asegura Reyer--. Además, se necesitarían plantaciones para cubrir la demanda, incluido el cultivo de bambú de rápido crecimiento por parte de pequeños propietarios en regiones tropicales y subtropicales".

La madera como material de construcción viene con una serie de características interesantes detalladas en el análisis. Por ejemplo, las grandes vigas estructurales son relativamente resistentes al fuego: su núcleo interno queda protegido por una capa carbonizada si se quema, por lo que es difícil que un incendio las destruya realmente. Esto contrasta con las suposiciones populares fomentadas por incendios en edificios con marco de luz. Muchos códigos de construcción nacionales ya reconocen estas propiedades.

"Los árboles nos ofrecen una tecnología de perfección sin igual --recuerda Hans Joachim Schellnhuber, coautor del estudio y director emérito de PIK--. Sacan el CO 2 de nuestra atmósfera y lo transforman suavemente en oxígeno para que podamos respirar y carbono en sus baúles para que lo usemos. No se me ocurre una forma más segura de almacenar carbono".

"Las sociedades han hecho un buen uso de la madera para los edificios durante muchos siglos, sin embargo, ahora el desafío de la estabilización climática requiere una ampliación muy seria --admite--. Si transformamos la madera en materiales de construcción modernos y manejamos de manera inteligente la cosecha y la construcción, los humanos podemos construirnos un hogar seguro en la Tierra".