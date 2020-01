Encuentran agujeros negros masivos errantes en viejas galaxias enanas

Publicado 09/01/2020 11:28:01 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Trece agujeros negros masivos en galaxias enanas, muchos de ellos errantes, que datan de la historia temprana del Universo, han sido descubiertos a menos de mil millones de años luz de la Tierra.

Estas galaxias enanas, más de 100 veces menos masivas que nuestra Vía Láctea, se encuentran entre las más pequeñas que se sabe que albergan agujeros negros masivos. Los científicos esperan que los agujeros negros en estas galaxias más pequeñas tengan un promedio de 400.000 veces la masa de nuestro Sol.

"Esperamos que nos den una idea de cómo se formaron y crecieron agujeros negros similares en el Universo temprano y luego crecieron, a través de fusiones galácticas durante miles de millones de años, produciendo los agujeros negros supermasivos que vemos en galaxias más grandes hoy, con masas de muchos millones o miles de millones de veces la del Sol", dijo en un comunicado Amy Reines, de la Universidad Estatal de Montana.

Reines y sus colegas utilizaron el telescopio VLA (Very Large Array) Karl G. Jansky para hacer el descubrimiento, que presentaron en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Honolulu, y publican en el Astrophysical Journal.

Reines y sus colaboradores utilizaron el VLA para descubrir el primer agujero negro masivo en una galaxia enana de estallido estelar en 2011. Ese descubrimiento fue una sorpresa para los astrónomos y estimuló una búsqueda adicional por radio.

Los científicos comenzaron seleccionando una muestra de galaxias del Atlas NASA-Sloan, un catálogo de galaxias hechas con telescopios de luz visible. Eligieron galaxias con estrellas que suman menos de 3.000 millones de veces la masa del Sol, aproximadamente igual a la Gran Nube de Magallanes, un pequeño compañero de la Vía Láctea. De esta muestra, escogieron candidatos que también aparecieron en las débiles imágenes de la encuestra FIRST (Faint Images of the Radio Sky at Twenty centimeters) realizadas entre 1993 y 2011.

Luego utilizaron el VLA para crear imágenes nuevas y más sensibles de alta resolución de 111 de las galaxias seleccionadas.

"Las nuevas observaciones de VLA revelaron que 13 de estas galaxias tienen una fuerte evidencia de un agujero negro masivo que está consumiendo activamente el material circundante. Nos sorprendió mucho descubrir que, en aproximadamente la mitad de esas 13 galaxias, el agujero negro no está en el centro de la galaxia, a diferencia del caso de las galaxias más grandes ", dijo Reines.

Los científicos dijeron que esto indica que las galaxias probablemente se hayan fusionado con otras antes en su historia. Esto es consistente con las simulaciones por computadora que predicen que aproximadamente la mitad de los agujeros negros masivos en las galaxias enanas se encontrarán vagando en las afueras de sus galaxias.

"Este trabajo nos ha enseñado que debemos ampliar nuestras búsquedas de agujeros negros masivos en galaxias enanas más allá de sus centros para obtener una comprensión más completa de la población y aprender qué mecanismos ayudaron a formar los primeros agujeros negros masivos en el Universo temprano", dijo Reines.