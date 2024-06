España, séptimo país con más competencias digitales del mundo, según el Informe Global de Coursera 2024

MADRID, 12 Jun. (Portaltic/EP) -

El Informe Global de Competencias 2024, publicado por la plataforma de aprendizaje online Coursera, sitúa a España como el séptimo país del mundo con más competencias digitales a nivel mundial, registrando el mayor aumento europeo de matriculaciones en Inteligencia Artificial generativa (GenAI) para afrontar el actual contexto de disrupción tecnológica.

Los alumnos españoles están demostrando "una notable disposición para formarse en las habilidades que requiere la IA generativa, y de alcanzar los más elevados niveles de competencia en tecnología y ciencia de datos", tal y como añade el informe, basado en los datos de más de 148 millones de alumnos y 7.000 socios institucionales de la plataforma a nivel mundial.

Este estudio otorga a España la séptima mejor puntuación global en Tecnología, siendo Bioinformática, Lenguajes de programación y Arquitectura de computación distribuida las principales competencias tecnológicas adquiridas por el alumnado español durante el último año. "Frente a la previsión existente de que solo el 64% de la población española tenga competencias digitales básicas en 2030, los buenos resultados del país y el elevado número de inscripciones en GenAI sugieren la ambición de superar esta proyección", añade el documento.

En concreto, este ranking de Coursera sobre competencias digitales lo encabeza Suiza. Japón (2º) es el único país asiático que supera a España, que se sitúa por delante de Singapur (12º), Hong Kong (13º) y Corea del Sur (16º). España también ha superado a países europeos como Austria (8º), Dinamarca (9º), Bélgica (10º) e Italia (15º). En categorías más concretas, España recibe la octava mejor puntuación global en Ciencia de Datos y se sitúa en el puesto doce en Negocios.

Las empresas españolas también están respondiendo a este reto y un 85% de ellas ya invierten en la formación de sus empleados para maximizar el potencial de las tecnologías en torno a la IA. Asimismo, España estaría cerca de alcanzar la paridad de género en el aprendizaje online, ya que el 49% de los alumnos españoles de la plataforma Coursera son mujeres, una proporción superior a la media mundial y europea (46%).

"El auge de la IA generativa subraya la apremiante necesidad de desarrollar estrategias nuevas e innovadoras para construir una fuerza de trabajo competitiva, ya que dos tercios de los puestos de trabajo están expuestos a algún grado de automatización", señala Jeff Maggioncalda, CEO de Coursera, quien añade que este informe tiene como objetivo "ofrecer información práctica para las empresas españolas, los gobiernos y las instituciones académicas para poder responder a una disrupción sin precedentes, y contribuir a un futuro en el que el acceso al aprendizaje de alta calidad llegue a todos".

ANÁLISIS A NIVEL MUNDIAL: EUROPA SACA PECHO

Los alumnos europeos demuestran un elevado dominio de competencias en general, ya que 19 de los 25 primeros países del mundo proceden de la región, con Suiza y Alemania en el primer y tercer lugar de la clasificación respectivamente. A pesar de un descenso interanual del 4,56% en las matriculaciones en ciberseguridad, Europa registró un aumento del 775% en las matriculaciones en cursos de GenAI, lo que refleja un creciente interés por las tecnologías emergentes.

Entre los cursos de IA Generativa más populares del último año se encuentran Prompt Engineering for ChatGPT (Vanderbilt University), Generative AI with Large Language Models (Amazon Web Services y DeepLearning.AI) y Generative AI for Everyone (DeepLearning.AI). La formación en IA surge como un imperativo global a raíz de ChatGPT. Las inscripciones en cursos de GenAI en Coursera aumentaron un 1.060% en todo el mundo durante el año pasado.

El informe también alerta de que la brecha de competencias digitales persiste en un mercado laboral en rápida evolución. Actualmente, 9 de cada 10 puestos de trabajo requieren de, al menos, cierto nivel de competencia digital. A pesar de esta necesidad, sigue existiendo una gran brecha entre las expectativas de los empleadores y las competencias de los empleados en este ámbito. El 70% de las empresas europeas considera que la falta de competencias digitales es un obstáculo importante para la inversión.

Dado que el 60% de los trabajadores necesitará reciclarse profesionalmente antes de 2027, "disponer de vías de aprendizaje accesibles es más acuciante que nunca", añade el estudio, que incide en que el 38% de los alumnos europeos aprenden a través del móvil, lo que "pone de manifiesto la gran demanda de soluciones de aprendizaje accesibles y flexibles".

Desde octubre de 2021 más de 2,3 millones de españoles se han matriculado en alguno de los cursos que ofrece Coursera, que ha traducido recientemente más de 4.700 cursos al español mediante tecnología de Machine Learning para seguir ofreciendo nuevas competencias a los usuarios de la plataforma.