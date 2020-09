Nuestra especie alcanzó el límite occidental de Europa 5.000 años antes

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los humanos modernos llegaron a la parte más occidental de Europa, la Península Ibérica, hace entre 38.000 y 41.000 años, unos 5.000 años antes de lo que se creía anteriormente.

Es el resultado de una investigación liderada por Jonathan Haws, profesor y presidente del Departamento de Antropología de la Universidad de Louisville, que se publica en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

El equipo ha revelado un descubrimiento de herramientas de piedra utilizadas por humanos modernos que datan de un período de tiempo anterior. Las herramientas, descubiertas en una cueva llamada Lapa do Picareiro, ubicada cerca de la costa atlántica del centro de Portugal, vinculan el yacimiento con hallazgos similares de Eurasia a la llanura rusa.

El descubrimiento apoya una rápida dispersión hacia el oeste de los humanos modernos a través de Eurasia dentro de unos pocos miles de años de su primera aparición en el sureste de Europa.

Las herramientas documentan la presencia de humanos modernos en la Europa más occidental en un momento en el que anteriormente se pensaba que los neandertales estaban presentes en la región. El hallazgo tiene ramificaciones importantes para comprender la posible interacción entre los dos grupos humanos y la desaparición final de los neandertales.

"La cuestión de si los últimos neandertales supervivientes en Europa han sido reemplazados o asimilados por los humanos modernos entrantes es un problema de larga data y sin resolver en paleoantropología --recuerda en un comunicado Lukas Friedl, antropólogo de la Universidad de West Bohemia en Pilsen, República Checa, y colíder del proyecto--. Las fechas tempranas de las herramientas de piedra auriñacienses en Picareiro probablemente descartan la posibilidad de que los humanos modernos llegaran a la tierra desprovista de neandertales durante mucho tiempo, y eso en sí mismo es emocionante".

Hasta ahora, la evidencia más antigua de humanos modernos al sur del río Ebro, en España, provino de Bajondillo, un sitio de cueva en la costa sur. El descubrimiento de taburetes de piedra caracterizados como auriñacienses, tecnología asociada con los primeros humanos modernos en Europa, en un contexto estratigráfico seguro en Picareiro, proporciona una evidencia definitiva de la llegada del humano moderno temprano.

"Bajondillo ofreció evidencia tentadora pero controvertida de que los humanos modernos estuvieron en el área antes de lo que pensábamos --explica Haws--. La evidencia en nuestro informe definitivamente respalda las implicaciones del Bajondillo para una llegada humana moderna temprana, pero aún no está claro cómo llegaron aquí. La gente probablemente migró a lo largo de ríos que fluyen de este a oeste en el interior, pero una ruta costera todavía es posible".

"La propagación de humanos anatómicamente modernos por Europa hace muchos miles de años es fundamental para comprender de dónde venimos como especie ahora global --destaca John Yellen, director del programa de arqueología y arqueometría de la National Science Foundation, que apoyó el trabajo--. Este descubrimiento ofrece nueva evidencia significativa que ayudará a dar forma a futuras investigaciones que investiguen cuándo y dónde llegaron los humanos anatómicamente modernos a Europa y qué interacciones pueden haber tenido con los neandertales".

La cueva de Picareiro ha estado bajo excavación durante 25 años y ha producido un registro de ocupación humana durante los últimos 50.000 años. Un equipo de investigación internacional del Centro Interdisciplinario de Arqueología y Evolución del Comportamiento Humano (ICArEHB) en Faro, está investigando la llegada de los humanos modernos y la extinción de los neandertales en la región. El equipo ha descubierto ricos depósitos arqueológicos que incluyen herramientas de piedra en asociación con miles de huesos de animales de actividades de caza, carnicería y cocina.

Sahra Talamo de la Universidad de Bolonia (Italia), y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig (Alemania), se unieron al equipo de investigación para determinar la edad de las primeras ocupaciones modernas humanas y neandertales.

Usó pretratamiento óseo de última generación y espectrometría de masas con acelerador (AMS) para fechar los huesos que muestran evidencia de marcas de cortes de carnicería y roturas intencionales por humanos para extraer médula ósea, un alimento muy apreciado y nutritivo consumido por los pueblos antiguos. Los resultados de la datación sitúan la llegada humana moderna al intervalo entre hace 41.000 y 38.000 años. La última ocupación neandertal en el sitio tuvo lugar hace entre 45.000 y 42.000 años.

"Los resultados de radiocarbono de Lapa do Picareiro no solo son muy precisos en términos del método de datación, sino que también demuestran el trabajo meticuloso de los arqueólogos en el sitio --asegura Talamo--. La importancia de la colaboración entre el especialista en radiocarbono y los arqueólogos es fundamental para obtener una cronología precisa como en el caso de Picareiro".

El análisis espacial de datos tridimensionales de alta resolución confirmó las relaciones estratigráficas precisas entre los artefactos y las muestras de radiocarbono y reveló capas discretas de ocupación en el sitio. Esto fue respaldado por el reacondicionamiento de artefactos que mostró que las herramientas de piedra no se movieron a través de procesos posteriores a la deposición.

Si bien las fechas sugieren que los humanos modernos llegaron después de la desaparición de los neandertales, una cueva cercana, Oliveira, tiene evidencia de la supervivencia de los neandertales hasta hace 37.000 años. Es posible que los dos grupos se hayan superpuesto durante varios miles de años en el área.

"Si los dos grupos se superpusieron durante algún tiempo en las tierras altas del Atlántico de Portugal, es posible que hayan mantenido contactos entre sí e intercambiado no solo tecnología y herramientas, sino también parejas. Esto posiblemente podría explicar por qué muchos europeos tienen genes neandertales", señala Nuno Bicho, director del ICArEHB.

A pesar de la superposición de fechas, no parece haber ninguna evidencia de contacto directo entre los neandertales y los humanos modernos. Los neandertales continuaron usando las mismas herramientas de piedra que tenían antes de la llegada de los humanos modernos, trayendo una tecnología de piedra completamente diferente.

"Las diferencias entre los conjuntos de herramientas de piedra fechadas antes y después de hace unos 41.000 años son sorprendentes en Picareiro", admite Cascalheira, miembro de la junta de ICArEHB y especialista en tecnología de herramientas de piedra.

"Los huesos de Lapa do Picareiro constituyen uno de los conjuntos paleolíticos más grandes de Portugal, y la preservación de estos huesos de animales es notable --resalta Milena Carvalho, de la Universidad de Nuevo México e investigadora del ICArEHB que estudia las dietas y la paleoecología de los neandertales y los humanos modernos--. La colección proporcionará una enorme cantidad de información sobre el comportamiento humano y la paleoecología durante el Paleolítico y la estudiaremos durante décadas".

Los sedimentos de la cueva también contienen un registro paleoclimático bien conservado que ayuda a reconstruir las condiciones ambientales en la época de los últimos neandertales y la llegada de los humanos modernos.

"Nuestro análisis muestra que la llegada de los humanos modernos se corresponde con, o es ligeramente anterior, a una fase extremadamente fría y extremadamente seca --señala Michael Benedetti, de la Universidad de Carolina del Norte--. Las duras condiciones ambientales durante este período plantearon desafíos a los que tuvieron que enfrentarse tanto los humanos modernos como las poblaciones neandertales".