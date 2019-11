Una especie de ciervo diminuto reaparece en Vietnam después de 30 años

Publicado 12/11/2019 11:03:42 CET

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciervo ratón de Vietnam, una especie del tamaño de un conejo perdida por la ciencia desde hace 25 años, ha sido redescubierto por científicos liderados por Global Wildlife Conservation (GWC).

El redescubrimiento en el sur de Vietnam de Tragulus versicolor, liderado por Global Wildlife Conservation, se publicó en la revista científica Nature Ecology & Evolution.

"No teníamos idea de qué esperar, así que me sorprendió y me alegré mucho cuando revisamos las trampas de la cámara y vimos fotografías de un ciervo ratón", dijo An Nguyen, científico de conservación asociado de GWC y líder del equipo de expedición.

"Durante mucho tiempo, esta especie aparentemente solo ha existido como parte de nuestra imaginación. Descubrir que, de hecho, todavía está ahí afuera, es el primer paso para garantizar que no lo perdamos nuevamente, y ahora nos estamos moviendo rápidamente para descubrir la mejor manera de protegerlo", añadió.

El ciervo ratón de Vietnam se describió en 1910 de cuatro individuos recolectados del sur de Vietnam. Una expedición rusa en 1990 en el centro de Vietnam recogió un quinto individuo. Los científicos no saben casi nada acerca de la ecología general o el estado de conservación de la especie, por lo que es una de las principales prioridades de conservación de mamíferos en el Gran Annam, una de las áreas silvestres en las que se centra GWC, informa esta entidad en un comunicado.

Después de varias entrevistas con aldeanos locales y guardabosques del gobierno que informaron haber visto un ciervo ratón, y distinguiéndola de otra especie menor, el equipo de campo colocó tres trampas para cámaras durante cinco meses en un área del sur de Vietnam donde la población local indicó que podían haber visto al animal. Esto dio como resultado 275 fotos de la especie. Luego, el equipo instaló otras 29 cámaras en la misma área, esta vez grabando 1.881 fotografías del diminuto ciervbo durante cinco meses.

Hay 10 especies conocidas de la familia de los tragúlidos en el mundo, principalmente de Asia. No son ni ratones ni ciervos, sino los ungulados más pequeños del mundo (mamíferos con pezuñas). Son tímidos y solitarios, parecen caminar sobre las puntas de sus cascos y tienen dos pequeños colmillos. Generalmente pesan menos de 4,5 kilos.

En el sudeste asiático, son víctimas de una técnica de caza devastadora: el uso de trampas de alambre baratas y caseras. El nivel de caza indiscriminada en la región ha llevado al "síndrome del bosque vacío" generalizado en todo Vietnam, llevando a numerosas especies al borde de la extinción.