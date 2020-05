Estimar con estadística bayesiana la probabilidad de inteligencia no terrestre

Las probabilidades de vida e inteligencia que emergen más allá de nuestro planeta han sido estimadas utilizando una técnica estadística llamada inferencia bayesiana por un profesor de la Universidad de Columbia, con el fin de arrojar luz sobre cómo podría evolucionar la vida extraterrestre compleja en mundos alienígenas.

"La rápida aparición de la vida y la evolución tardía de la humanidad, en el contexto de la línea de tiempo de la evolución, son ciertamente sugerentes", explica David Kipping, del Departamento de Astronomía. "Pero en este estudio es posible cuantificar lo que nos dicen los hechos", asegura en un comunicado.

Para llevar a cabo su análisis, publicado en Proceeding of the National Academy of Sciences, Kipping utilizó la cronología de las primeras pruebas de la vida y la evolución de la humanidad. Preguntó con qué frecuencia esperaríamos que la vida y la inteligencia volvieran a surgir si la historia de la Tierra se repitiera, volviendo a ejecutar el reloj una y otra vez.

Enmarcó el problema en términos de cuatro respuestas posibles: la vida es común y a menudo desarrolla inteligencia, la vida es rara pero a menudo desarrolla inteligencia, la vida es común y rara vez desarrolla inteligencia y, finalmente, la vida es rara y rara vez desarrolla inteligencia.

Este método de inferencia estadística bayesiana, utilizado para actualizar la probabilidad de una hipótesis a medida que se dispone de evidencia o información, establece creencias previas sobre el sistema que se está modelando, que luego se combinan con datos para emitir probabilidades de resultados.

"La técnica es similar a las probabilidades de apuestas", dijo Kipping. "Fomenta la prueba repetida de nuevas pruebas contra su posición, en esencia un ciclo de retroalimentación positiva para refinar sus estimaciones de probabilidad de un evento".

A partir de estas cuatro hipótesis, Kipping utilizó fórmulas matemáticas bayesianas para sopesar los modelos entre sí. "En la inferencia bayesiana, siempre es necesario seleccionar distribuciones de probabilidad anteriores", dijo Kipping. "Pero un resultado clave aquí es que cuando uno compara los escenarios de vida rara versus los de vida común, el escenario de vida común siempre es al menos nueve veces más probable que el raro".

El análisis se basa en evidencia de que la vida surgió dentro de los 300 millones de años de la formación de los océanos de la Tierra como se encuentra en los depósitos de circón empobrecido en carbono 13, un comienzo muy rápido en el contexto de la vida de la Tierra. Kipping enfatiza que la proporción es de al menos 9:1 o superior, dependiendo del verdadero valor de la frecuencia con la que se desarrolla la inteligencia.

La conclusión de Kipping es que si los planetas con condiciones similares y líneas de tiempo evolutivas a la Tierra son comunes, entonces el análisis sugiere que la vida debería tener pocos problemas para emerger espontáneamente en otros planetas. ¿Y cuáles son las probabilidades de que estas vidas extraterrestres puedan ser complejas, diferenciadas e inteligentes? Aquí, la investigación de Kipping está menos asegurada, encontrando solo 3:2 probabilidades a favor de la vida inteligente.

Este resultado proviene de la aparición relativamente tardía de la humanidad en la ventana habitable de la Tierra, lo que sugiere que su desarrollo no fue un proceso fácil ni seguro. "Si volvemos a jugar la historia de la Tierra, la aparición de inteligencia es en realidad algo improbable", dijo.

Kipping señala que las probabilidades en el estudio no son abrumadoras, están muy cerca de 50:50, y los hallazgos deben tratarse como un simple empujón hacia una hipótesis.

"El análisis no puede proporcionar certezas o garantías, solo probabilidades estadísticas basadas en lo que sucedió aquí en la Tierra", dijo Kipping. "Sin embargo, de manera alentadora, el caso de un universo lleno de vida emerge como la apuesta favorita. La búsqueda de vida inteligente en mundos más allá de la Tierra no debe desanimarse".