Las estrellas nacidas juntas tienen un ADN casi idéntico

Publicado 23/12/2019 17:10:01 CET

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las estrellas gemelas parecen compartir el ADN químico que podría ayudar a los científicos a mapear historias familiares de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Usando un telescopio en el Observatorio McDonald de la Universidad de Texas en Austin, el astrónomo Keith Hawkins estudió la química de las estrellas gemelas para ver si son gemelas idénticas o solo fraternales.

El trabajo, aceptado para su publicación en The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ha demostrado que la mayoría de las estrellas gemelas son químicamente idénticas. Como resultado, la búsqueda de estrellas químicamente idénticas podría generar una mejor comprensión de la historia de la galaxia a lo largo del tiempo.

Trabajando con su equipo de varias universidades, Hawkins se centró en 25 estrellas binarias muy separadas identificadas por el satélite Gaia. Cada uno de estos binarios contiene dos estrellas que nacieron juntas hace miles de millones de años, de una sola nube de gas y polvo que se derrumba.

Hawkins probó las composiciones químicas detalladas de las 50 estrellas en estos sistemas binarios a una profundidad mayor que cualquier estudio previo. Sus resultados demostraron que las estrellas nacidas juntas muestran composiciones químicas que son prácticamente idénticas, muchas veces más que las estrellas del mismo tipo elegidas al azar.