Un evento de ondas gravitacionales despista por su exigua duración

Publicado 22/01/2020 13:41:12 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un extraño evento de ondas gravitacionales se registró el 14 de enero, con una captación efímera de distorsiones en el espacio-tiempo cuyo origen no ha podido ser identificado.

La señal de onda gravitacional, captada por el Observatorio de ondas gravitacionales del interferómetro láser (LIGO) y el interferómetro Virgo, duró solo 14 milisegundos, y los astrónomos aún no han podido determinar la causa de la explosión o determinar si fue solo un error en los detectores.

Las ondas gravitacionales pueden ser causadas por la colisión de objetos masivos, como dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones. Los astrónomos detectaron tales ondas gravitacionales de una colisión de estrellas de neutrones en 2017 y de una en abril de 2019.

Pero las ondas gravitacionales de las colisiones de tales objetos masivos generalmente duran más --unas décimas de segundo-- y se manifiestan en los datos como una serie de ondas que cambian de frecuencia con el tiempo a medida que los dos objetos en órbita se acercan entre sí, dijo Andy Howell, científico del Observatorio Los Cumbres/Global Telescope Network y profesor en la Universidad de California, Santa Bárbara.

Es poco probable que esta nueva señal sea una serie de ondas, porque estaba muy localizada en un punto en el cielo, dijo Howell. Una posibilidad más probable es que esta breve explosión de ondas gravitacionales provenga de un evento más transitorio, como una explosión de supernova, el final catastrófico de la vida de una estrella.

De hecho, algunos astrónomos han planteado la hipótesis de que esto podría haber sido una señal de la estrella Betelgeuse, que se atenuó misteriosamente recientemente y se espera que sufra una explosión de supernova. Pero la estrella de Betelgeuse todavía está allí, así que no es ese escenario, dijo Howell. También es poco probable que sea otra supernova porque suceden en nuestra galaxia solo una vez cada 100 años, agregó.

Además, el estallido aún "parece demasiado corto para lo que esperamos del colapso de una estrella masiva", dijo. "Por otro lado, nunca antes habíamos visto una estrella explotar en ondas gravitacionales, por lo que no sabemos realmente cómo sería". Además, los astrónomos no detectaron ningún neutrino, pequeñas partículas subatómicas que no tienen carga, que se sabe que las supernovas liberan.

Otra posibilidad es que la fusión de dos agujeros negros de masa intermedia causó la señal, dijo Howell. La fusión de estrellas de neutrones produce ondas que duran más (alrededor de 30 segundos) que esta nueva señal, mientras que la fusión de agujeros negros puede parecerse más a las explosiones (que duran alrededor de un par de segundos). Sin embargo, las fusiones intermedias de agujeros negros también podrían liberar una serie de ondas que cambian de frecuencia.

LIGO se encontró con esta señal mientras buscaba específicamente tales explosiones. Pero "eso no significa que lo que encontró sea una fusión de agujeros negros de masa intermedia", dijo Howell a Live Science . "No sabemos lo que encontraron", especialmente porque LIGO aún no ha publicado la estructura exacta de la señal, agregó.

También es posible que esta señal sea solo ruido en los datos del detector, dijo Howell. Pero esta explosión de ondas gravitacionales fue encontrada por los tres detectores LIGO: uno en el estado de Washington, uno en Louisiana y uno en Italia. Entonces, la probabilidad de que los detectores LIGO encuentren esta señal por casualidad (lo que significa que es una falsa alarma) es una vez cada 25,84 años, lo que "nos da alguna indicación de que esta es una señal bastante buena", dijo Howell.

También podría haber otras explicaciones para esta misteriosa explosión. Por ejemplo, una supernova podría haberse colapsado directamente en un agujero negro sin producir neutrinos, aunque tal ocurrencia es muy especulativa, dijo Howell. Los astrónomos ahora están apuntando sus telescopios a esa región para tratar de identificar la fuente de las olas.

"El universo siempre nos sorprende", agregó. "Podría haber eventos astronómicos totalmente nuevos que producen ondas gravitacionales en las que realmente no hemos pensado".