La experiencia del Eoceno alerta de mayor calentamiento por alto CO2

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una forma de hacer mejores predicciones del calentamiento global en los próximos siglos es observar el cambio climático en el pasado geológico.

En una investigación publicada en Nature Communications, un equipo internacional de expertos universitarios de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, incluida la Universidad de Southampton, ha examinado más de cerca el clima durante la época del Eoceno hace más de 30 millones de años, cuando las temperaturas globales estaban alrededor 14 grados Celsius por encima de la actualidad.

Descubrieron que la influencia del dióxido de carbono (CO2) atmosférico en una Tierra cálida podría ser incluso mayor de lo que se suponía anteriormente.

La época del Eoceno ocurrió hace entre 56 y 34 millones de años, el período de efecto invernadero más reciente en la historia de la Tierra, asociado con tal calor global que las selvas tropicales templadas que se podían encontrar en la Antártida y los cocodrilos ocuparon los pantanos húmedos que cubrían América del Norte y partes de Europa.

Sin embargo, a lo largo del Eoceno, el clima se enfrió dramáticamente y la Época terminó con la transición principal al clima de 'casa de hielo' que experimentamos actualmente, con la glaciación de la Antártida.

Hasta ahora, no estaba claro cómo se relacionaban el desarrollo del clima y el CO2 durante este período. Estudios recientes de modelos climáticos han sugerido que el clima cálido es más sensible a los cambios de CO2 que un clima frío. Esto podría ser de particular importancia para nuestro clima futuro a medida que aumenta el CO2 y la Tierra continúa calentándose.

En el nuevo estudio, esto ha sido probado ampliamente por primera vez por científicos del Centro GEOMAR Helmholtz de Investigación Oceánica en Kiel, Alemania, y las universidades de Southampton, Cardiff, Open University, Bristol y California Riverside.

A partir de la acidez del agua superficial (pH) y las estimaciones del estado de saturación de la calcita del océano, los autores calcularon cómo evolucionó el CO2 atmosférico durante el Eoceno. Los datos utilizados se obtuvieron estudiando la composición de isótopos de boro de conchas fósiles de plancton marino antiguo depositado en el fondo marino durante el Eoceno. Fue recolectado en expediciones por el Programa Internacional de Descubrimiento Oceánico.

El novedoso registro de CO2 proporciona una visión nueva y completa de la evolución climática del Eoceno y proporciona una fuerte evidencia de un vínculo entre los niveles de CO2 y el estado de clima cálido. Revela cómo el vulcanismo, la meteorización de las rocas y el entierro de material orgánico influyen en la concentración natural de CO2 y, por lo tanto, en el clima. Al comparar este nuevo registro de CO2 con la información sobre cómo se enfrió el clima, el estudio también revela que la Tierra es más sensible al cambio de CO2 durante las primeras partes del Eoceno, cuando el clima era más cálido.