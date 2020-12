Extinciones masivas y explosiones de vida raramente están acopladas

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las extinciones masivas rara vez causan periodos productivos de evolución de las especies de una escala comparable, según un examen con inteligencia artificial sobre coexistencia de especies fósiles.

Los científicos han creído durante mucho tiempo que las extinciones masivas crean períodos productivos de evolución de las especies, o "radiaciones", un modelo llamado "destrucción creativa".

La destrucción creativa es fundamental para los conceptos clásicos de evolución. Parece claro que hay períodos en los que muchas especies desaparecen repentinamente y muchas especies nuevas aparecen de repente. Sin embargo, las radiaciones de una escala comparable a las extinciones masivas, que el nuevo estudio, por lo tanto, llama radiaciones masivas, han recibido mucho menos análisis que los eventos de extinción.

Este estudio, dirigido por científicos afiliados al Earth-Life Science Institute (ELSI) en el Instituto de Tecnología de Tokio, comparó los impactos tanto de la extinción como de la radiación durante el período para el que los fósiles están disponibles, el llamado Eón Fanerozoico. El fanerozoico (del griego que significa "vida aparente"), representa el período más reciente de unos 550 millones de años de la historia total de la Tierra de 4.500 millones de años, y es importante para los paleontólogos: antes de este período, la mayoría de los organismos que existían eran microbios que no formaban fósiles fácilmente, por lo que el registro evolutivo anterior es difícil de observar.

El nuevo estudio, publicado en Nature , sugiere que la destrucción creativa no es una buena descripción de cómo las especies se originaron o se extinguieron durante el Fanerozoico, y sugiere que muchos de los períodos más notables de radiación evolutiva ocurrieron cuando la vida entró en nuevas arenas evolutivas y ecológicas, como durante la expansión en el Cámbrico de la diversidad animal y la expansión carbonífera de los biomas forestales. No se sabe si esto es cierto para los 3.000 millones de años anteriores dominados por microbios, ya que la escasez de información registrada sobre una diversidad tan antigua no permitió un análisis similar.

Los paleontólogos han identificado un puñado de los eventos de extinción masiva más graves en el registro fósil del fanerozoico. Estos incluyen principalmente las extinciones masivas de los "Cinco Grandes", como la extinción masiva del final del Pérmico en la que se estima que más del 70% de las especies se han extinguido. Los biólogos ahora han sugerido que ahora podemos estar entrando en una sexta extinción masiva, que creen que es causada principalmente por la actividad humana, incluida la caza y los cambios en el uso de la tierra causados por la expansión de la agricultura.

Un ejemplo comúnmente conocido de las extinciones masivas anteriores de los "Cinco Grandes" es la extinción Cretácico-Terciario (generalmente abreviada como "KT", usando la ortografía alemana de Cretácico) que parece haber sido causada cuando un meteoro golpeó la Tierra hace 65 millones de años, acabando con los dinosaurios no aviares. Al observar el registro fósil, los científicos llegaron a creer que los eventos de extinción masiva crean radiaciones especialmente productivas. Por ejemplo, en el evento de exterminio de dinosaurios de KT, se ha supuesto convencionalmente que el desastre creó un páramo, lo que permitió que organismos como los mamíferos se recolonizaran e "irradiaran", lo que permitió la evolución de todo tipo de nuevas especies de mamíferos, lo que finalmente dejó la tierra fundamento para la aparición de los seres humanos. En otras palabras, si el evento KT de "destrucción creativa" no hubiera ocurrido, quizás no estaríamos aquí para discutir esta cuestión.

El equipo utilizó una nueva aplicación de aprendizaje automático para examinar la coexistencia temporal de especies en el registro fósil del fanerozoico, examinando más de un millón de entradas en una enorme base de datos pública que incluye casi 200.000 especies.

Usando sus métodos objetivos, encontraron que los "cinco grandes" eventos de extinción masiva previamente identificados por los paleontólogos fueron recogidos por los métodos de aprendizaje automático como uno de los 5% principales de interrupciones significativas en las que la extinción superó a la radiación o viceversa, al igual que siete extinciones masivas adicionales, dos eventos combinados de extinción masiva-radiación y 15 radiaciones masivas. Sorprendentemente, en contraste con las narrativas anteriores que enfatizan la importancia de las radiaciones posteriores a la extinción, este trabajo encontró que las radiaciones masivas y las extinciones más comparables rara vez estaban acopladas en el tiempo, refutando la idea de una relación causal entre ellas.

El equipo descubrió además que las radiaciones pueden, de hecho, causar cambios importantes en los ecosistemas existentes, una idea que los autores denominan "creación destructiva". Descubrieron que, durante el Eón Fanerozoico, en promedio, las especies que formaron un ecosistema en un momento dado casi todas han desaparecido 19 millones de años después. Pero cuando ocurren radiaciones o extinciones masivas, esta tasa de rotación es mucho mayor.

Esto da una nueva perspectiva sobre cómo está ocurriendo la sexta extinción moderna. El período Cuaternario, que comenzó hace 2,5 millones de años, fue testigo de repetidos trastornos climáticos, incluidas dramáticas alternancias de glaciaciones, momentos en los que las ubicaciones de latitudes altas de la Tierra estaban cubiertas de hielo. Esto significa que la sexta extinción actual está erosionando la biodiversidad que ya estaba interrumpida, y los autores sugieren que tomará al menos 8 millones de años volver al promedio a largo plazo de 19 millones de años.