Un extraño binario 'Jekill y Hyde', descubierto a 19.000 años luz

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El extraño comportamiento de un dúo de estrellas en un grupo denso llamado Terzan 5 ubicado a 19.000 años luz de la Tierra ha llamado la atención de un equipo internacional de astrónomos.

"Observamos un sistema binario estelar exótico utilizando rayos X y ondas de radio", dijo el astrofísico de la Universidad de Alberta, Craig Heinke. "Hace solo 10 años, sabíamos de estrellas de neutrones que eran púlsares, y estrellas de neutrones que acumulaban materia de las estrellas compañeras, pero ninguna que cambiaba de un lado a otro".

Los científicos del MAVERIC (Milky Way ATCA and VLA Exploration of Radio Sources in Clusters) observaron el cambio inusual en la nueva imagen, utilizando datos compilados por el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA durante casi 15 años.

En este sistema, una estrella normal y una densa estrella de neutrones orbitan entre sí, y a veces, se ve que el material estelar es absorbido por la estrella de neutrones más densa, un fenómeno que a veces se denomina vampirismo estelar.

Pero inusualmente, en otras ocasiones, el flujo se detiene y el fuerte campo magnético de la estrella de neutrones acelera las partículas a una velocidad cercana a la de la luz, generando fuertes emisiones de radio, conocidas como púlsar.

"Solo conocemos un puñado de estas estrellas que cambian entre estados, llamados púlsares de transición de milisegundos", dijo en un comunicado el astrofísico de la Universidad de Alberta Gregory Sivakoff, investigador del equipo MAVERIC.

"Durante mucho tiempo pensamos que las estrellas de neutrones tenían que comer material de una estrella cercana para girar a velocidades tan rápidas, pero fue solo con púlsares de transición de milisegundos que encontramos la bala de plata que demostró que nuestra hipótesis probablemente era cierta".

Solo se conocen tres ejemplos confirmados de estos sistemas de cambio de identidad, explicó Sivakoff. El primero se descubrió en 2013 utilizando el telescopio en órbita Chandra y varios otros radiotelescopios y rayos X, lo que, según él, hace que la nueva imagen del sistema sea aún más emocionante.

"El primero de estos sistemas descubiertos provocó una enorme emoción, ya que representaban un santo grial de la astronomía de rayos X: para mostrar que las estrellas de neutrones acumuladas pueden 'encenderse' como púlsares", dijo Heinke.

"Pero también han generado una serie de otras preguntas, y ha sido muy difícil encontrar sistemas como este para obtener más información. Este hallazgo abre una nueva forma de buscar estos objetos a medida que aprendemos más sobre ellos, y esperamos comenzar a desentrañar sus misterios ".