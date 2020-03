Facebook arranca un proyecto para combatir la brecha de género en los datos

MADRID, 12 Mar. (Portaltic/EP) -



Facebook ha puesto en marcha Project17, una iniciativa para combatir la brecha de género en los datos a través de colaboraciones con expertos y organizaciones de igualdad, incrementando así "la disponibilidad y el uso de los datos de género" en ámbitos como el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) o la ciencia de datos.



Project17 llega como un intento para ajustarse a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas, enfocándose en la igualdad de género, como ha explicado la vicepresidenta de Acuerdos Globales, Negocio y Desarrollo Corporativo de la compañía, Marne Levine, en un comunicado.



La iniciativa busca solucionar un problema en los datos actuales, que son "ciegos" en relación al género al no contemplar la diferencias entre las vidas de hombres y mujeres. Al no haber datos disponibles sobre la experiencia de las mujeres, se crean brechas de género que generan "una imagen incompleta" de la situación de las personas.



Levine ha considerado los datos de género como "críticos para guiar el desarrollo de políticas inclusivas, programas y servicios y para hacer seguimiento del progreso en lograr la igualdad de género". Entre los sectores que muestran esta brecha de datos se encuentran la Inteligencia Artificial y la ciencia de datos, según la empresa estadounidense.



Para abordar esta situación, Facebook ha llegado a un acuerdo con la consultora independiente Ladysmith, que ha publicado un informe basado en entrevistas y estudios académicos en el que identifica brechas de género en varios ámbitos, como los datos utilizados por los legisladores para tomar decisiones y los datos empleados para tratar desafíos globales como las migraciones provocadas por el clima.



El informe también recomienda establecer una comunicación más estrecha entre las empresas tecnológicas y las organizaciones defensoras de la igualdad de género, así como utilizar bases de datos anonimizadas y que respeten la privacidad para desarrollar nuevas herramientas.



Entre las medidas resultantes, Facebook publicará los datos obtenidos de género a través de su iniciativa Data for Good, centrada en el uso con un fin social de los datos, y comenzará a pedir a sus socios que recopilen datos divididos por géneros en aspectos como los mapas de personas desplazadas por catástrofes. Estos datos pueden ayudar a atender las emergencias humanitarias, según los expertos.



Asimismo, Facebook se ha asociado al Banco Mundial y llevará a cabo una encuesta global sobre igualdad de género y desarrollará herramientas educativas para generar bases de datos con datos divididos por sexos.