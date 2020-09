Facebook y Twitter eliminan varias cuentas falsas rusas asociadas a una página de 'fake news'

MADRID, 2 Sep. (Portaltic/EP) -

Las compañías Facebook y Twitter han anunciado que han eliminado varias cuentas falsas rusas vinculadas a la Agencia de Investigación de Internet (IRA, según sus siglas en inglés) de Rusia que impulsaban una página web de 'fake news' llamada 'PeaceData'.

Facebook ha afirmado en un comunicado que su equipo ha encontrado y eliminado "alrededor de una docena de campañas engañosas relacionadas con personas asociadas con la IRA".

La compañía también ha indicado que durante agosto ha eliminado 13 cuentas y dos páginas de la plataforma asociadas con actividades de la IRA, pero ha subrayado que "no tuvieron mucho éxito" en la red social.

Asimismo, Facebook ha asegurado que la IRA "engañó a periodistas independientes para que escribieran historias a su nombre" y ha subrayado que está trabajando para avisar a las personas que fueron contactadas por la red.

Por su parte, Twitter ha anunciado que ha eliminado cinco cuentas de su plataforma "que podemos atribuir a actores estatales rusos". "Las cuentas estaban asociadas a una página web llamada PeaceData, que publica una variedad de contenido sobre asuntos políticos globales", ha añadido.

We suspended five Twitter accounts for platform manipulation that we can reliably attribute to Russian state actors. As standard, they will be included in updates to our database of information operations in the coming weeks to empower academic research. https://t.co/9RqOiDNB7d